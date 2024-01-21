Психологи поділились вправою, яка допомагає заспокоїти і дітей, і дорослих

Яка вправа заспокоює

"Вправа "Обійми метелика" - це чудова універсальна техніка, яка гарантовано знизить рівень тривожності та допоможе сконцентруватись, коли це потрібно. Вона є надзвичайно простою, і використовувати "метелика" можна буквально будь-де - від власної кухні до громадського транспорту", - кажуть психологи.

Вони пояснюють, що в основі цієї вправи лежить білатеральна стимуляція, тобто одночасна активізація лівої та правої півкулі мозку.

"Вправа має науково доведену ефективність та походить з терапевтичного методу EMDR, рекомендованого для роботи з психологічними травмами", - додають експерти.

Як виконувати цю вправу

перехрестіть свої долоні та схрестіть великі пальці, наче ви показуєте метелика у театрі тіней

притисніть долоні до грудей під ключицями

по черзі м'яко постукайте долонями, наче метелик летить

Другий варіант виконання цієї вправи - обійняти себе, схрестивши руки, та по черзі похлопувати себе долонями нижче плечей.

"Вправу можна продовжувати настільки довго, скільки вам потрібно для заспокоєння. Вона також є ефективною під час панічної атаки або тривожного нападу у якості першої емоційної допомоги", - пояснюють психологи.

Як виконувати вправу "Обійми метелика" (фото: HowAreU)