Психологи перечислили ложные признаки "большой любви"

Большая любовь - это такая красивая сказка, на которую нас программировали чуть ли не с пеленок. И вот ощутив первые проявления "бабочек в животе" мы уже выбираем имена будущим детям, планируем совместные отпуска... А потом, как часто бывает, разочаровываемся. В избраннике, в отношениях, в себе.
Как не попасть в такую передрягу и увидеть типичные ложные признаки этой "большой любви", читайте ниже в материале Styler.
Многие женщины воспринимают это за чистую монету, радуясь, что встретили чуть ли не свою судьбу. Но спешить тут не надо, ведь здоровым отношениям нужно время, чтобы развиться - присмотреться, "принюхаться", пишет Ukr.media.
Если вам сразу запели песню о совместном проживании, браке, будущих детях, будьте осторожны! Возможно, на вашем пути манипулятор. Он всего лишь говорит то, что вы от него хотите услышать. А когда добьется того, что задумал, быстро сбежит.
Бывает и так, что за такими заявками кроется инфантильность. Человек просто не повзрослел и не понимает, что совместная жизнь и дети, это не только объятия в кроватке под фильм и мультики. Но и подгузники, недоспанные ночи, быт и зарабатывание на все это денег.
Подобные фразы произносят чаще всего мужчины, у которых большие проблемы внутреннего характера. Для них отношения - зависимость, а понятия личных границ не существует.
Такие мужчины инфантильны, скорее всего с ними некомфортно жить. Это настоящее испытание для психики и нервов.
Часто вопрос "Где была?", "Что завтра делаешь?", "Кто был с тобой?" в начале отношений воспринимаются, как интерес к вашей жизни. Однако со временем это может превратиться в контроль, а мужчина окажется ревнивцем и тираном.
Бывает, что женщины воспринимают это за истинную любовь и заботу, однако это не так. Ведь вопрос, с кем была, превратится в советы, а может и прямые приказы, с кем общаться, а с кем - нет. Опомниться не успеете, как ваша жизнь превратится в сплошной кошмар.
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