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Психологи назвали три ознаки безнадійних стосунків: як розпізнати крах

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Четвер 09 грудня 2021 09:55
Психологи назвали три ознаки безнадійних стосунків: як розпізнати крах Фото: Психологи назвали три ознаки безнадійних стосунків (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Психологи назвали ознаки того, що ваші стосунки безнадійні. Фахівці кажуть, що не варто триматися за партнера, якщо стає очевидно, що союз з ним приречений на крах. І жодні квартирні, фінансові питання, діти, "ой, що люди скажуть", не мають ставати причинами того, що ви чіпляєтесь за цей здутий рятівний круг.

Про це пише Ukr.media.

Ознака № 1: Відсутність підтримки

Це нормально - розраховувати, що ваш партнер візьме на себе частину обов'язків - фінансових, побутових, підтримає у складних ситуаціях. Якщо ж ви розумієте, що простіше зробити самому (самій), аніж вислуховувати, просити - це неправильно. Тим більше, якщо партнер вам заявляє: "А як би ти з цим впоралася (впорався), якби мене не було поруч".

Ознака № 2: Відсутність взаєморозуміння

Якщо воно порушене, то партнери завжди будуть себе почуватися незадоволеними. Ви відчуваєте, що вам банально ні з ким поговорити про те, що непокоїть, покласти голову на плече чи на коліна близькій людині - в вашій парі проблеми, і серйозні.

Ознака № 3: Постійна незадоволеність один одним

Взаємні причіпки, сварки, скандали - значить, що ваш сімейний баланс порушився. Причіпки і звинувачення зазвичай не виникають на порожньому місці. Можливо, партнери перестали відчувати почуття один до одного або виявилися несумісні в побуті. Згодом конфлікти будуть тільки накопичуватися, і спільне життя стане просто нестерпним.

Раніше психолог розповіла, чому зраджують чоловіки, як цьому запобігти, і чи варто прощати.

Також психологи назвали тип жінок, які притягують лише слабких чоловіків.

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