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Психологи назвали пять вещей, которые могут спасти брак на грани развода

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Пятница 18 февраля 2022 19:00
Психологи назвали пять вещей, которые могут спасти брак на грани развода Фото: Пять вещей, которые могут спасти брак на грани развода (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Психологи рассказали, какими вещами, действиями поступками можно спасти брак, оказавшийся на грани развода. Бывает так, что в семье учащаются ссоры, возникает недопонимание, но вы все же любите друг друга и хотите быть вместе.

Об этом пишут Belnovosti.

Простой разговор

Научитесь договариваться, высказывать все без криков и оскорблений. Попробуйте слушать друг друга не перебивая, даже если очень хочется вставить колкую реплику.

К примеру, пишите свои чувства правильными фразами, как "Я очень волновалась, когда ты пришел нетрезвый домой", но не оскорбляйте друг друга, даже если сильно обижены.

Не ищите виновных

Очень важно не делить стороны на виноватую и пострадавшую, ведь вы оба способны совершать ошибки.

Если же вы понимаете, что виноваты, искренне извинитесь, и впредь постарайтесь не повторять таких ошибок. Партнер может последовать вашему примеру в случае его неправоты.

Найдите общее дело

Заведите семейную традицию. К примеру, проводить выходные вместе, придумав какое-нибудь интересное занятие.

Съездите за город, на природу, в музей, театр, смотрите по вечерам фильмы. Тогда вам будет о чем говорить, что обсуждать.

Смените образ

Если один из супругов в отношениях стал холоден, вам придется расстаться с образом загнанной лошади и превратиться в привлекательную и желанную принцессу, или отзывчивого и заботливого рыцаря.

Не забывайте говорить друг другу ласковые слова.

Давайте свободу

Любому человеку необходимо личное пространство и возможность время от времени побыть в одиночестве или отдохнуть в компании без второй половинки.

Давайте ему и себе время для себя. И тогда вам будет приятнее проводить его вместе.

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