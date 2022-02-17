Три идеальные пары по знаку Зодиака, союз которых создан на небесах

Гороскоп говорит, что три пары по знаку Зодиака способны создать идеальный союз, который будто создан на небесах. Это сложно объяснить, но они дополняют друг друга, как Инь и Янь. Астрологи говорят, что когда встречаются люди, рожденные под этими звездами, случается некая магия, которую невозможно объяснить, только - верить.

Рак и Скорпион

Это давно признанная идеальная совместимость. Астрологи говорят, что оба знака достаточно закрыты и умеют управлять другими, хотя внешне они общительные и жизнерадостные люди.

Рака и Скорпиона объединяет богатый и противоречивый внутренний мир, тяга к философии и особенное восприятие мира. Они, как никакие другие пары знаков, способны сформировать свою концепцию отношений внутри семьи и с другими людьми.

Они умело справляются с трудностями и действуют заодно, а противоречия между ними - большая редкость. Интересно, что по отдельности они совершенно разные люди, но в паре способны стать одним целым.

Козерог и Телец

Сходство этих знаков лучше всего проявляется в семейной жизни, хотя со стороны они могут казаться совершенно разными.

Они оба нацелены на карьеру, обустройство комфортного быта, поэтому в их семьях не возникает бытовых споров. Ведь они оба понимают, что от их материального состояния зависит будущее детей, достаток, качественный отдых.

В такой паре не бывает недопонимания по поводу занятости партнера: для каждого работа неприкосновенна и приоритетна. Эта пара может легко прожить жизнь вместе.

Весы и Водолей

Они схожи в своей некоторой "оторванности" от реального мира. Ведь Весы и Водолей мыслят глобальнее и шире представителей других знаков, поэтому именно в этом союзе находят поддержку и понимание.

Весы способны принять сложный и многогранный мир Водолея, с его противоречивыми желаниями и фантастическими планами. А Водолей способен дать вдохновение любимому человеку, заставить его поверить в себя и избавиться от нерешительности.

Интересно, что при первом знакомстве им может показаться, что они слишком разные. Но при дальнейшем общении становится понятно, что они созданы друг для друга.