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Психолог сказав, що робити жінці, коли чоловік почав цікавитись іншою

Що робити, коли чоловік почав цікавитися іншою (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Коли чоловіки починають цікавитися іншими жінками перебуваючи у шлюбі або у стосунках - це стає великою проблемою для їхніх обраниць. Та кожна поводить себе так, як вважає за потрібним, але є поради від психолога.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-відео психолога Дмитра Остапенка.

Що робити, коли ваш чоловік почав цікавитися іншою

Психолог одразу зазначив, що в таких ситуаціях все залежить від рівня цікавості та від реакції жінки, тобто, для когось умовне листування - це вже зрада. 

"Якщо відбулася така ситуація, що ваш чоловік зацікавився іншою, ви можете або на нього "напасти" і сказати, який він поганий - ви маєте право, але ефект від таких дій вам не подобається. Або можна на секунду зупинитися і спитати себе: "Окей, він зацікавився іншою, чому, що не вистачає, чого немає?", - радить Дмитро. 

"Якщо це суто його егоїстична позиція і ви розумієте, що як жінка багато чого робите в сім’ї, і ви розумієте, що докладаєте багато зусиль, то залиште його з цим вибором", - додає психолог. 

Що робити, коли чоловік почав цікавитися іншою (фото: Freepik)

Виходить, що результат дій залежить від того, наскільки жінка раціонально підходить до себе, своїх дій, стосунків у парі та загалом до такого явища, як подружня зрада. 

Інтерес у чоловіків до інших жінок може виникати свідомо і несвідомо - це залежить від багатьох факторів. Тому завжди потрібно відчувати поведінку свого коханого та оцінювати ваші шанси на майбутнє.

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