Чому ми бачимо потенційного партнера у кожній людині
Іноді, при першому знайомстві з представниками протилежної статі, ми одразу починаємо вигадувати, якими б були наші стосунки. Якщо у вас так відбувається, час розібратися з цим.
Про таке явище детальніше розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на психологічний Instagram-профіль Mentoly.
Чому ми бачимо потенційного партнера у кожній людині
Всім нам властиво час від часу поглиблюватися у своїх мріях і уявляти ідеальне життя. Іноді, вже після першого побачення, ми починаємо мріяти про майбутнє разом.
І це абсолютно нормально, адже головна базова емоційна потреба кожної людини - це бути прийнятим, що проявляється в відчутті своєї важливості та цінності для інших.
Люди за своєю суттю є соціальними істотами з природною схильністю до формування звʼязків з іншими - стосунків. Але мотивація цих стосунків може бути різна. А точніше здорова чи нездорова:
- нездорові стосунки. "Я люблю тебе, тому що ти мені потрібен". Тут мотивація зумовлена страхом і потребою бути схваленими, врятованими чи захищеними
- здорові стосунки. "Ти мені потрібен, тому що я люблю тебе". Мотивація зумовлена бажанням зростання стосунків через співчуття, відкритість і довіру.
Чому ми бачимо потенційного партнера у кожному (фото: Freepik)
Що впливає на такі почуття
Низька самооцінка
Через низьку самооцінку ви можете постійно фліртувати з іншими та оцінювати їхню реакцію, щоб підвищити свою впевненість у собі. Ви ніби стаєте залежними від уваги та схвалення.
Як бути? Наповнювати кожен день вправами та практиками, які підвищуватимуть вашу впевненість і самооцінку.
Це може бути щоденник, куди ви будете записувати позитивні якості про себе, свої досягнення, навіть якщо вони незначні. Або це можуть бути афірмації, наприклад, "Моє щастя - це відображення моєї любові до себе".
Страх бути відкинутим
Якщо в минулому вас покинули в романтичних стосунках, дружбі або в сімʼї, то фліртуванням зі всіма ви захищаєте себе від повторного переживання цього болю. Таким чином, ви ніби показуєте собі, що ніколи не інвестуєте занадто багато в одну людину і зменшуєте ризик бути покинутим знов.
Як бути? Можна звернутися до методу експозиції з КПТ, коли ви навмисно ставите себе в ситуації, де вас покинуть, але це не є катастрофічним. Наприклад, заговорити з незнайомою людиною, яку потім ви ніколи не побачите.
Таким чином, щоразу, коли ви будете стикатися з відчуттям покинутості й бачити, що ви можете з ним впоратися, ваш страх буде зменшуватися.
Незадоволені емоційні потреби
Якщо ви відчуваєте нереалізованість в особистому житті, самотність або ви виросли в сімʼї, де не вистачало любові та уваги, ви можете шукати схвалення та близькості, фліртуючи з іншими.
Як бути? Спробуйте визначити й задовольнити свої емоційні потреби поза романтичними стосунками. Шукайте нових друзів, проводьте більше часу з сімʼєю. Займіться хобі, яке робить вам щасливими та наповненими.
Як ми розуміємо, що нас люблять
Коли нам дають увагу - слова схвалення, візуальний контакт, щире зацікавлення нашими справами... Способи існують різні.
Але в кожного з нас є потреба в увазі. Можу припустити, якщо у стосунках ця потреба не задовольняється, людина шукає спосіб, де в іншому місці цю потребу задовольнити.
Більш здоровий спосіб стосунків, якщо відчувається дефіцит уваги, попросити про це напряму у свого партнера, а не шукати десь в іншому місці.
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