Психолог сказал, что делать женщине, когда мужчина стал интересоваться другой

Что делать, когда ваш мужчина начал интересоваться другой

Психолог сразу отметил, что в таких ситуациях все зависит от уровня любопытства и от реакции женщины, то есть, для кого-то условная переписка - это уже предательство.

"Если произошла такая ситуация, что ваш мужчина заинтересовался другой, вы можете или на него "напасть" и сказать, какой он плохой - вы имеете право, но эффект от таких действий вам не нравится. Или можно на секунду остановиться и спросить себя: "Окей, он заинтересовался другой, почему не хватает, чего нет?", - советует Дмитрий.

"Если это чисто его эгоистическая позиция и вы понимаете, что как женщина многое делаете в семье, и вы понимаете, что прилагаете много усилий, то оставьте его с этим выбором", - добавляет психолог.

Что делать, когда мужчина начал интересоваться другой (фото: Freepik)

Выходит, что результат действий зависит от того, насколько женщина рационально подходит к себе, своим действиям, отношениям в паре и вообще к такому явлению, как супружеская измена.

Интерес у мужчин к другим женщинам может возникать сознательно и бессознательно - это зависит от многих факторов. Поэтому всегда нужно чувствовать поведение любимого и оценивать ваши шансы на будущее.