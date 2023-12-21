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Психолог сказав, що найбільше дратує чоловіків у спілкуванні з жінками: це робить кожна

Що дратує чоловіків у спілкування з жінками (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Кожна жінка іноді робить помилки у спілкуванні та стосунках з чоловіком. Проте є те, що просто дратує кожного з представників сильної статі, але це робить майже кожна дівчина.

Про те, що ж саме найбільше дратує чоловіків у спілкуванні з жінками, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посилання на відео психолога Олександра Цуркана.

Що найбільше дратує чоловіків у спілкуванні з жінками 

За словами психолога, найбільше у комунікації з дівчатами, чоловіків дратують метафрази на кшталт: 

  • завжди 
  • ніколи 
  • постійно
  • весь час. 

А також узагальнені висловлювання: 

  • "Ми ніколи нікуди не ходимо"
  • "Ти постійно спізнюєшся"
  • "Я весь час прибираю сама".

"У чоловіків превалює раціональне мислення і вони бачать нестикування в таких висловлюваннях на свою адресу. Прям таки завжди та кожен раз? У цих словах чоловік чує порожній наїзд, наклеп та знецінення і виражає правильний гнів, наводячи приклади зворотнього", - каже психолог. 

В таких випадках у чоловіка виникають подібні питання: 

  • "В сенсі ми нікуди не ходимо? Ось лише минулого тижня були" 
  • "Чому постійно? Я спізнився лише другий раз і минулого тижня, до речі, я так само прибирався". 

Тобто чоловіки в цих ситуаціях не лише починають задаватися питаннями, а ще й гнівно апелюють, адже вони відчувають, що це перекручена ситуація. А жінки не розуміють, що їхні напади лише посилюють гнів чоловіка і він точно ніколи не погодиться з цими жіночими фактами. 

"Замість того, щоб розпалювати цими фразами, краще розкажіть партнеру про свої потреби", - радить психолог. 

А це можна зробити за допомогою таких фраз: 

  • "Давай частіше гуляти разом"
  • "Забери мене раніше, мені це важливо".
  • "Я так втомилася від домашніх клопотів. Мені потрібна твоя допомога".

І за словами спеціаліста, лише “недолугий” чоловік відмовить вам у цих проханнях.

Раніше ми розповідали про те, чи нормально, коли жінка хоче мати забезпеченого чоловіка.

Також читайте наш матеріал про те, чи можна одночасно кохати двох людей.

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