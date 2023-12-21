Психолог сказав, що найбільше дратує чоловіків у спілкуванні з жінками: це робить кожна

Що найбільше дратує чоловіків у спілкуванні з жінками

За словами психолога, найбільше у комунікації з дівчатами, чоловіків дратують метафрази на кшталт:

завжди

ніколи

постійно

весь час.

А також узагальнені висловлювання:

"Ми ніколи нікуди не ходимо"

"Ти постійно спізнюєшся"

"Я весь час прибираю сама".

"У чоловіків превалює раціональне мислення і вони бачать нестикування в таких висловлюваннях на свою адресу. Прям таки завжди та кожен раз? У цих словах чоловік чує порожній наїзд, наклеп та знецінення і виражає правильний гнів, наводячи приклади зворотнього", - каже психолог.

В таких випадках у чоловіка виникають подібні питання:

"В сенсі ми нікуди не ходимо? Ось лише минулого тижня були"

"Чому постійно? Я спізнився лише другий раз і минулого тижня, до речі, я так само прибирався".

Тобто чоловіки в цих ситуаціях не лише починають задаватися питаннями, а ще й гнівно апелюють, адже вони відчувають, що це перекручена ситуація. А жінки не розуміють, що їхні напади лише посилюють гнів чоловіка і він точно ніколи не погодиться з цими жіночими фактами.

"Замість того, щоб розпалювати цими фразами, краще розкажіть партнеру про свої потреби", - радить психолог.

А це можна зробити за допомогою таких фраз:

"Давай частіше гуляти разом"

"Забери мене раніше, мені це важливо".

"Я так втомилася від домашніх клопотів. Мені потрібна твоя допомога".

І за словами спеціаліста, лише “недолугий” чоловік відмовить вам у цих проханнях.