Психолог сказав, що найбільше дратує чоловіків у спілкуванні з жінками: це робить кожна

Кожна жінка іноді робить помилки у спілкуванні та стосунках з чоловіком. Проте є те, що просто дратує кожного з представників сильної статі, але це робить майже кожна дівчина.
Про те, що ж саме найбільше дратує чоловіків у спілкуванні з жінками, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посилання на відео психолога Олександра Цуркана.
За словами психолога, найбільше у комунікації з дівчатами, чоловіків дратують метафрази на кшталт:
А також узагальнені висловлювання:
"У чоловіків превалює раціональне мислення і вони бачать нестикування в таких висловлюваннях на свою адресу. Прям таки завжди та кожен раз? У цих словах чоловік чує порожній наїзд, наклеп та знецінення і виражає правильний гнів, наводячи приклади зворотнього", - каже психолог.
В таких випадках у чоловіка виникають подібні питання:
Тобто чоловіки в цих ситуаціях не лише починають задаватися питаннями, а ще й гнівно апелюють, адже вони відчувають, що це перекручена ситуація. А жінки не розуміють, що їхні напади лише посилюють гнів чоловіка і він точно ніколи не погодиться з цими жіночими фактами.
"Замість того, щоб розпалювати цими фразами, краще розкажіть партнеру про свої потреби", - радить психолог.
А це можна зробити за допомогою таких фраз:
І за словами спеціаліста, лише “недолугий” чоловік відмовить вам у цих проханнях.
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