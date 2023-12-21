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Психолог сказал, что больше всего раздражает мужчин в общении с женщинами: это делает каждая

Что раздражает мужчин в общении с женщинами (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко

Каждая женщина иногда совершает ошибки в общении и отношениях с мужчиной. Однако это то, что просто раздражает каждого из представителей сильного пола, но это делает почти каждая девушка.

О том, что же больше всего раздражает мужчин в общении с женщинами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео психолога Александра Цуркана.

Что больше всего раздражает мужчин в общении с женщинами

По словам психолога, больше всего в коммуникации с девушками, мужчин раздражают метафразы по типу:

  • всегда
  • никогда
  • постоянно
  • все время.

А также обобщенные выражения:

  • "Мы никогда никуда не ходим"
  • "Ты постоянно опаздываешь"
  • "Я все время убираю сама".

"У мужчин превалирует рациональное мышление и они видят нестыковку в таких высказываниях в свой адрес. Прям таки всегда и каждый раз? В этих словах мужчина слышит пустой наезд, клевету и обесценивание и выражает правильный гнев, приводя примеры обратного", - говорит психолог.

В таких случаях у мужчины возникают подобные вопросы:

  • "В смысле мы никуда не ходим? Вот только на прошлой неделе были"
  • "Почему постоянно? Я опоздал только второй раз и на прошлой неделе, кстати, я тоже убирался".

То есть мужчины в этих ситуациях не только начинают задаваться вопросами, но и гневно апеллируют, ведь они чувствуют, что это искаженная ситуация. А женщины не понимают, что их приступы лишь усугубляют гнев мужчины и он точно никогда не согласится с этими женскими фактами.

"Вместо того чтобы разжигать этими фразами, лучше расскажите партнеру о своих потребностях", - советует психолог.

А это можно сделать с помощью следующих фраз:

  • "Давай почаще гулять вместе"
  • "Убери меня раньше, мне это важно".
  • "Я так устала от домашних хлопот. Мне нужна твоя помощь".

И по словам специалиста, только "непутевый" мужчина откажет вам в этих просьбах.

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