Психолог сказал, что больше всего раздражает мужчин в общении с женщинами: это делает каждая

Каждая женщина иногда совершает ошибки в общении и отношениях с мужчиной. Однако это то, что просто раздражает каждого из представителей сильного пола, но это делает почти каждая девушка.
О том, что же больше всего раздражает мужчин в общении с женщинами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео психолога Александра Цуркана.
По словам психолога, больше всего в коммуникации с девушками, мужчин раздражают метафразы по типу:
А также обобщенные выражения:
"У мужчин превалирует рациональное мышление и они видят нестыковку в таких высказываниях в свой адрес. Прям таки всегда и каждый раз? В этих словах мужчина слышит пустой наезд, клевету и обесценивание и выражает правильный гнев, приводя примеры обратного", - говорит психолог.
В таких случаях у мужчины возникают подобные вопросы:
То есть мужчины в этих ситуациях не только начинают задаваться вопросами, но и гневно апеллируют, ведь они чувствуют, что это искаженная ситуация. А женщины не понимают, что их приступы лишь усугубляют гнев мужчины и он точно никогда не согласится с этими женскими фактами.
"Вместо того чтобы разжигать этими фразами, лучше расскажите партнеру о своих потребностях", - советует психолог.
А это можно сделать с помощью следующих фраз:
И по словам специалиста, только "непутевый" мужчина откажет вам в этих просьбах.
Раньше мы рассказывали о том, нормально ли когда женщина хочет иметь обеспеченного мужчину.
Также читайте наш материал о том, можно ли одновременно любить двух человек.