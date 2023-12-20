Психолог пояснив, чи нормально, коли жінка хоче мати забезпеченого чоловіка (відео)
Певно, кожна жінка хоч раз у житті думала про багатого супутника по життю, проте не всі готові в цьому зізнатися, адже є таке поняття, як меркантильність, яку часто плутають з бажанням гарно жити і мотивувати чоловіка на досягнення.
Про те, чи нормально жінкам хотіти забезпеченого чоловіка, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео психолога Владислава Соколенка.
Чи нормально, коли жінка хоче мати забезпеченого чоловіка
"Будь-які здорові стосунки - взаємовигідні. Хотіти собі забезпеченого чоловіка, нормально. Не дозволяти собі цього та погоджуватися на менше - це про низьку самооцінку", - каже психолог.
Також Владислав зауважив, що проблеми починаються там, де немає віддачі в плані емоцій, підтримки, тобто, будь-чим, що вирівнює ролі партнерів у стосунках.
"Якщо немає балансу - це просто споживацтво", - підсумовує психолог.
Ось такою є відповідь психолога й до того ж чоловіка, тобто, він оцінює це питання не лише як професійний психолог, а ще і як справжній забезпечений чоловік.
Основою для цього відео, стали ролики з опитуванням "Скільки має заробляти чоловік?", де дівчата називають шокуючі суми, хоча самі при цьому не заробляють достатньо грошей навіть для свого комфорту.
Звісно, що думки з цього приводу різні, хтось може сприйняти це за норму, а хтось почувши відповідь пів мільйона, просто впаде у стан шоку.
Чи нормально жінкам хотіти багатого чоловіка (фото: Freepik)
За словами психолога вже зрозуміло, що бажання мати поруч з собою забезпеченого чоловіка - абсолютно нормально, проте й віддавати в такому випадку також потрібно.
Звісно, жінка це більше про енергію, емоції, настрій. Але ж чоловікам це і потрібно. Щаслива та радісна жінка - це найкраще паливо для чоловічих досягнень. І у фінансовому плані також.
Тому, якщо хочеться зустріти багату другу половинку, спочатку варто розібратися з собою, щоб було що віддавати в обмін на коштовні подарунки та забезпечене життя.
А також варто пам’ятати, що своїх бажань боятися не потрібно, до них треба йти, але розумними шляхами, які не завдадуть шкоди ні вам, ні вашому оточенню.
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