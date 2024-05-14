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Психолог сказав, який шлюб може бути щасливим (відео)

Який шлюб буде щасливим (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Шлюб - це дуже важливий етап життя, особливо на самому його початку, адже ви маєте з партнером обговорити всі питання та будувати життя удвох. Та всі ми знаємо, що бувають як щасливі шлюби, так і нещасливі.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-відео психолога Дмитра Остапенка.

Який шлюб буде щасливим

"Коли обидві людини входячи у стосунки, і в них внутрішня позиція така: "Що я можу зробити, щоб ти був щасливим/щаслива". Якщо думати про це питання хоча б раз на день. Просто зупинитися і подумати, що сьогодні порадує мою дружину/мого чоловіка. Що я можу зробити задля того, щоб він/вона поряд зі мною посміхнулась, щоб обмінюватися цим щастям?" - радить психолог. 

Тобто, за словами Дмитра, цей процес займає секунди, щоб подумати й хвилини, пів години, щоб це втілити. Але який ефект це дає - він неймовірний. 

Який шлюб буде щасливим (фото: Freepik)

"Тому, якщо ви хочете, так би мовити, опалити свої крила романтичні в шлюбі, тоді ви заходите з: "Ти повинен", "Я хочу", "Я вважаю, що буде по-моєму". Тоді вас чекає пекельний досвід розлучення потім”, - каже психолог. 

Але якщо ви входите з позицією: "Що я можу сюди вкласти", "Що я можу сюди віддати", "Як я можу піклуватися про тебе", "Як я можу твоє життя зробити щасливим" - ось цей шлюб буде неймовірно щасливим”, - зауважив Дмитро. 

Отже, ще до шлюбу, варто вибрати позицію, з якою ви будете будувати своє сімейне життя, аби потім не виникало зайвих питань до себе і до партнера, а також щоб не розчаровуватися у коханні.

 

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