Психолог сказав, в які моменти чоловік дійсно потребує підтримки (відео)

В які моменти чоловіка необхідно підтримувати

Варто одразу сказати, що чоловіки також вразливі, і їм також час від часу потрібна підтримка жінки, яка знаходиться поруч. Але це зовсім не стосується кризових моментів у їхньому житті.

"Чоловіку потрібні слова підтримки в моменти його успіху, коли він проривається на новий рівень, коли у нього якась угода спрацювала, коли він заробив замість 2-х тисяч доларів, звичних для нього - 10, от в ці моменти йому потрібна підтримка, бо в ці моменти він відчуває фрустрацію", - каже психолог.

Також Дмитро наводить приклад з новою машиною, якщо чоловік йшов до цієї мети декілька років, бо після купівлі починається стан фрустрації й чоловік починає думати куди йому далі рухатися, тобто він дезорієнтований.

В які моменти чоловіка необхідно підтримувати (фото: Freepik)

"Саме тому в ці моменти потрібно підставити плече, спитати, поговорити, запропонувати можливо допомогу", - пояснює Дмитро.

Тобто, чоловіку потрібно допомагати тоді, коли він рухається вверх і у нього все виходить.

"А ось коли чоловік у критичному стані, його не потрібно чіпати. Варто оточити його іншими чоловіками, які знаходяться зараз у кращому стані, і разом з ними він почне потроху вилазити зі своєї "ями", - коментує психолог.

Тож, коли у чоловіка криза - просто дайте йому час і не чіпайте, він розбереться. А коли у нього вихід на новий рівень, ось там потрібно спитати, можливо запропонувати допомогу.