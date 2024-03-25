UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Психолог сказав, в які моменти чоловік дійсно потребує підтримки (відео)

В які моменти чоловіка необхідно підтримувати (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Чоловіки також потребують підтримки у різні етапи свого життя, але їхня психологія працює інакше, тому підтримки вони потребують у певні моменти свого життя.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-відео психолога Дмитра Остапенка.

В які моменти чоловіка необхідно підтримувати 

Варто одразу сказати, що чоловіки також вразливі, і їм також час від часу потрібна підтримка жінки, яка знаходиться поруч. Але це зовсім не стосується кризових моментів у їхньому житті. 

"Чоловіку потрібні слова підтримки в моменти його успіху, коли він проривається на новий рівень, коли у нього якась угода спрацювала, коли він заробив замість 2-х тисяч доларів, звичних для нього - 10, от в ці моменти йому потрібна підтримка, бо в ці моменти він відчуває фрустрацію", - каже психолог.

Також Дмитро наводить приклад з новою машиною, якщо чоловік йшов до цієї мети декілька років, бо після купівлі починається стан фрустрації й чоловік починає думати куди йому далі рухатися, тобто він дезорієнтований. 

В які моменти чоловіка необхідно підтримувати (фото: Freepik)

"Саме тому в ці моменти потрібно підставити плече, спитати, поговорити, запропонувати можливо допомогу", - пояснює Дмитро. 

Тобто, чоловіку потрібно допомагати тоді, коли він рухається вверх і у нього все виходить. 

"А ось коли чоловік у критичному стані, його не потрібно чіпати. Варто оточити його іншими чоловіками, які знаходяться зараз у кращому стані, і разом з ними він почне потроху вилазити зі своєї "ями", - коментує психолог. 

Тож, коли у чоловіка криза - просто дайте йому час і не чіпайте, він розбереться. А коли у нього вихід на новий рівень, ось там потрібно спитати, можливо запропонувати допомогу.

Читайте РБК-Україна в Google News
СтосункиЧоловіки