Психолог сказав, як зберегти пристрасть у довготривалих стосунках

На початку відносин у кожної пари присутній палкий етап, коли ви просто не можете насолодитися одне одним. Але з часом це минає і багато пар стикається з тим, що зникає інтерес.
Про те, що допоможе зберегти пристрасть у стосунках, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-відео психолога Дмитра Остапенко.
"Головний принцип про який я завжди кажу, звучить так: "Вчинки любові, ведуть до почуття любові", - каже психолог.
Та доповнює цю теорію тим, що ми не можемо не відчувати в моменті себе дуже закоханими й в натхненні великому, але якщо ми робимо правильні любовні вчинки, то це буде призводити до почуття любові.
"Коли ми знаходимося у стосунках певний час і розуміємо, що втрачаємо цікавість до партнера, то ми маємо розуміти, що можна залишити все як є, нічого страшного. Але ж потрібно розуміти, що у наступних відносинах може бути так само. Знову можна втратити інтерес з часом, і знову ж таки заходити на це коло знову і знову", - висловлює професійну думку Владислав.
Тому, за словами психолога, коли ми втрачаємо інтерес до іншої людини, ми можемо його свідомо туди повернути. Тобто, можна почати самостійно цікавитися цією людиною і щось для неї робити, навіть якщо немає сильного натхнення.
Таким чином, вчинки кохання, будуть призводити й до самого почуття любові та потягу до партнера. Адже коли ми закохані, то для людини хочеться лише найкращого.
Як зберегти пристрасть у тривалих стосунках (фото: Freepik)
І якщо ж цю модель поведінки повернути крізь 15 років шлюбу, то ваша жінка або чоловік так само почне танути від цього стану і відчуття турботи.
"От у чоловіків, на жаль, у відносинах, коли вони отримали весь сімейний багаж, коли вже і по роботі є зобов’язання, і в родині щось потрібно робити і жінка коли щось від нього хоче, чекає романтики. І таким чином своє небажання працювати над відносинами, чоловіки часто ховають за “зайнятістю”, тобто, грубо кажучи забиває на романтику і турботу, а жінка тим часом втрачає повагу і почуття, що вона потрібна і виникає бажання розійтися", - каже психолог.
Але як тільки хтось один зі свого боку правильно включається і починає правильно будувати відносини, то почуття і пристрасть можна повернути та змінити ситуацію. Тому ніколи не пізно починати працювати над відносинами.
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