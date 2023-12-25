Психолог сказав, як зберегти пристрасть у довготривалих стосунках

Як зберегти пристрасть у довготривалих відносинах

"Головний принцип про який я завжди кажу, звучить так: "Вчинки любові, ведуть до почуття любові", - каже психолог.

Та доповнює цю теорію тим, що ми не можемо не відчувати в моменті себе дуже закоханими й в натхненні великому, але якщо ми робимо правильні любовні вчинки, то це буде призводити до почуття любові.

"Коли ми знаходимося у стосунках певний час і розуміємо, що втрачаємо цікавість до партнера, то ми маємо розуміти, що можна залишити все як є, нічого страшного. Але ж потрібно розуміти, що у наступних відносинах може бути так само. Знову можна втратити інтерес з часом, і знову ж таки заходити на це коло знову і знову", - висловлює професійну думку Владислав.

Тому, за словами психолога, коли ми втрачаємо інтерес до іншої людини, ми можемо його свідомо туди повернути. Тобто, можна почати самостійно цікавитися цією людиною і щось для неї робити, навіть якщо немає сильного натхнення.

Таким чином, вчинки кохання, будуть призводити й до самого почуття любові та потягу до партнера. Адже коли ми закохані, то для людини хочеться лише найкращого.

Як зберегти пристрасть у тривалих стосунках (фото: Freepik)

І якщо ж цю модель поведінки повернути крізь 15 років шлюбу, то ваша жінка або чоловік так само почне танути від цього стану і відчуття турботи.

"От у чоловіків, на жаль, у відносинах, коли вони отримали весь сімейний багаж, коли вже і по роботі є зобов’язання, і в родині щось потрібно робити і жінка коли щось від нього хоче, чекає романтики. І таким чином своє небажання працювати над відносинами, чоловіки часто ховають за “зайнятістю”, тобто, грубо кажучи забиває на романтику і турботу, а жінка тим часом втрачає повагу і почуття, що вона потрібна і виникає бажання розійтися", - каже психолог.

Але як тільки хтось один зі свого боку правильно включається і починає правильно будувати відносини, то почуття і пристрасть можна повернути та змінити ситуацію. Тому ніколи не пізно починати працювати над відносинами.