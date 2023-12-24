Психолог назвав найбільшу помилку людей на початку стосунків (відео)

Стосунки - невід’ємна частина нашого життя, але часто ми робимо важливі помилки на самому початку, про які навіть не здогадуємось.

Про те, які саме помилки ми допускаємо на початку стосунків, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram психолога Владислава Соколенко.

Головна помилка на початку стосунків

Погодьтеся, що коли ми лише вступаємо у партнерські стосунки, хочемо показати всі свої найкращі сторони, а ось все найгірше, що в нас є - залишаємо на потім. І в цьому є помилка, проте не всі розуміють це і продовжують здаватися кращими, ніж є насправді.

Людина, з якою ти будуєш стосунки має одразу зрозуміти, який ти, що ти любиш, а чого не можеш терпіти, що тобі не подобається, як ти поводишся у різних життєвих ситуаціях. Тобто, партнер має бачити нас без масок, такими як ми є, справжніми та чесними насамперед із самими собою, а потім вже й з партнером.

"Найгірше, що ти можеш зробити на початку стосунків - створити ідеальну версію себе. Хорошу, добру, терплячу, підлаштовувати її під партнера та відігравати цю роль всіляко ховаючи свої недоліки", - каже психолог.

За словами Владислава, ми часто так робимо, аби нас любили. Але якщо тебе люблять тільки тоді, коли ти хороша чи хороший, то люблять не тебе, а ідеального персонажа, якого ти граєш. І коли ти втомишся її грати і покажеш справжнього себе - кохання закінчиться.

"Тому найкраще, що ти можеш зробити, це дозволити собі бути собою" - радить психолог.

Тож маскуватися за образом "гарної дівчинки" або "гарного чоловіка" одразу вбиває всі стосунки на самому початку. Не варто заслуговувати на любов, якщо вона справжня, то людину сприймають будь-якою.

Ця істина дуже проста, але це правда. Не руйнуйте себе заради ілюзії кохання, воно саме вас знайде попри всі недоліки і слабкості.