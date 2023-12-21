Часто ми маємо в собі певні сумніви, що стосуються наших вмінь, навичок на роботі, талантів і так далі. Все це нас гальмує на шляху до самореалізації і ці страхи можна назвати одним словом - сумніви.

Про те, як припинити думати, що у тебе нічого не вийде, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на психологічний блог у Instagram Mentoly.

Як припинити сумніватися у собі

Якщо ви хоч раз допускали думку: “Мене ніхто не буде любити” або “В мене нічого не вийде” - це яскравий приклад надмірного узагальнення.

Надмірне узагальнення - це тип когнітивного спотворення, коли людина припускає, що негативний досвід однієї події в минулому гарантує, що всі інші спроби будуть такими самими:

припускаєте лише найгірше: “Як завжди все піде не за планом, ми не встигнемо»

впевнені, що майбутні спроби закінчаться невдачею: “Я не пройшов співбесіду, мене ніколи не візьмуть на роботу”

негативні саморозмови: "Я недостатньо хороший" або "Я ніколи не зміг би цього зробити".

Як припинити думати, що у тебе нічого не вийде (фото: Freepik)

Зупинити надмірне узагальнення можна через такі прості техніки, як рефреймінг думок та зосередження на конкретних ситуаціях. Замість: "Я завжди роблю все неправильно, ніколи не виходить" Рефреймінг: "Іноді у мене виникають труднощі, але я можу вчитися і розвиватися. Кожна помилка - це можливість вдосконалитися, а не підтвердження моєї загальної неспроможності".

Зосередження на конкретних ситуаціях: Замість загальних тверджень фокусуватися на конкретних випадках та деталях. Замість "Я лінива людина, у мене нічого не виходить" Зосередження: "Де саме з'являєтесь втрата енергії? Займаючись якою справою я зустрічаюсь з опором і мені треба себе примушувати? Що саме не виходить?".

Справитись з надмірним узагальненням можна самостійно, але часто це робиться в контексті когнітивно-поведінкової терапії з кваліфікованим терапевтом.

Працюючи з фахівцем ви можете навчитися визначати та змінювати схильність до надмірного узагальнення. Терапевт може допомогти з позитивним рефреймінгом і зменшити шкідливий вплив надмірного узагальнення на ваше життя.