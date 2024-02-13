Психолог розповів, як зберегти інтерес одне до одного у довгому шлюбі (відео)

Як зберегти інтерес у довготривалому шлюбі

Часто, люди, які довго живуть у шлюбі думають, що це нормально, коли зникає інтерес одне до одного, коли ви стаєте ніби просто сусіди, які виховують дітей і розмовляють лише про побутові речі, коли у вас немає спільних інтересів.

Але ж насправді це проблема, до того ж велика, оскільки підтримувати інтерес можна навіть на 20-му році шлюбу, головне не йти за гаслом "Всі живуть і ми проживемо", вам не потрібно як і всіх, вам потрібно щасливо прожити своє подружнє життя.

"Зберегти інтерес навіть на 10-му році шлюбу можна. Дивіться, коли ми починаємо стосунки, ми не знаємо людину повністю. Наприклад, ми нещодавно з дружиною зустрічалися з друзями, і вони ставили такі питання, які я їй ніколи не задавав. Про дитячі книжки, які вона читала, і моя дружина з таким захопленням про це розповідала, що я дивився на неї, як на нову особистість - це так цікаво", - наводить приклад з власного життя психолог.

Дмитро каже, що коли ми живемо з коханою людиною багато років, ми можемо цікавитися нею, можемо ставити такі питання, які будуть призводити до того, що у нас до неї буде живий інтерес.

Як зберегти інтерес у довгому шлюбі (фото: Freepik)

"Дуже часто ми думаємо: "Та я вже все знаю, вона це розповідала, я пам’ятаю, що там було у шкільні роки". І через такі думки люди зупиняються та більше не пізнають одне одного - це призводить до охолодження почуттів", - каже психолог.

Але, за словами спеціаліста, коли людина повертає фокус уваги на нас, то нам самим приємно щось розповідати та цікавитись партнером, бо відчувається інтерес і це виводить стосунки на новий рівень. Тому варто ставити багато цікавих та неочікуваних питань своїм коханим, аби ними захоплюватися.