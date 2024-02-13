Психолог рассказал, как сохранить интерес друг к другу в долгом браке (видео)

Как сохранить интерес в долгосрочном браке

Часто люди, долго живущие в браке, думают, что это нормально, когда исчезает интерес друг к другу, когда вы становитесь как бы соседи, воспитывающие детей и говорящие только о бытовых вещах, когда у вас нет общих интересов.

Но ведь на самом деле это проблема, к тому же большая, поскольку поддерживать интерес можно даже на 20-м году брака, главное не идти за лозунгом "Все живут и мы проживем", вам не нужно как и всех, вам нужно счастливо прожить свою супружескую жизнь .

"Сохранить интерес даже на 10-м году брака можно. Смотрите, когда мы начинаем отношения, мы не знаем человека полностью. Например, мы недавно с женой встречались с друзьями, и они задавали такие вопросы, которые я ей никогда не задавал. О детских книги, которые она читала, и моя жена с таким восторгом об этом рассказывала, что я смотрел на нее, как на новую личность - это так интересно", - приводит пример из собственной жизни психолог.

Дмитрий говорит, что когда мы живем с любимым человеком много лет, мы можем интересоваться им, можем задавать такие вопросы, которые будут приводить к тому, что у нас к нему будет живой интерес.

Как сохранить интерес в долгом браке (фото: Freepik)

"Очень часто мы думаем: "Да я уже все знаю, она это рассказывала, я помню, что там было в школьные годы". И из-за таких мыслей люди останавливаются и больше не узнают друг друга - это приводит к охлаждению чувств", - говорит психолог.

Но, по словам специалиста, когда человек возвращает фокус внимания на нас, нам самим приятно что-то рассказывать и интересоваться партнером, потому что чувствуется интерес и это выводит отношения на новый уровень. Поэтому стоит задавать много интересных и неожиданных вопросов своим любимым, чтобы ими увлекаться.