Психолог сказав, як уникнути конфліктів в родині через бюджет

Як можна уникнути конфліктів у родині через гроші

Коли чоловік і жінка починають домовлятися про фінанси, вони можуть зробити мега-корисну вправу, яка вплине на всі сфери їхнього життя. Не тільки на фінансову. Домовитися за ключові терміни, коли вони називають сімейний бюджет”.

За словами психолога це важливо, бо коли партнери називають сімейний бюджет, має виникати певна асоціація.

!Коли ми говоримо бюджет або сімейний бюджет, тобто, будь-які витрати, то люди, які прожили разом 20 років у шлюбі, можуть мати різне поняття та уявлення про ці слова, тому що, наприклад, жінка думає, що сімейний бюджет, це коли чоловік заробляє гроші, і його гроші - сімейні, а якщо заробляє жінка, то гроші суто її, особливо у декреті. І таким чином через це у чоловіка може бути роздратування", - каже психолог.

Також Дмитро каже, що є купа ситуацій, коли не домовились на березі, що спільні гроші - це спільні гроші.

Як уникнути конфліктів в родині через бюджет (фото: Freepik)

"Треба навчитися домовлятися про ключові поняття, тобто, що для нас є спільний бюджет, чи притримуємося ми взагалі якогось бюджету і на що витрачаємо", - пояснив Остапенко.

З власного прикладу психолог розповів про вправу, коли він з дружиною на початку місяця сідає і пише список, що треба купити і якщо щось потрібно спонтанно, то вони радяться одне з одним.

"Таким чином коли люди домовляються та усвідомлюють що для них є спільний бюджет, то у них стосовно фінансів буде в сотні разів менше конфліктів, ніж коли кожен думає про своє", - підсумував психолог.