Страх все втратити: як емоційна невпевненість може зруйнувати стосунки

Емоційна незахищеність - це поведінка, яка може завдати шкоди стосункам. Така поведінка виявляється в дисбалансі між любов'ю, яку ми відчуваємо до себе та до інших, а також у страху втрати. Відношення, яке може бути дуже важким не тільки для людини, яка це відчуває, але і для партнера у стосунках.

Що таке емоційна невпевненість, чому виникає і як уникнути руйнування стосунків, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на Psychologies.

Які причини емоційної невпевненості?

На думку Женев'єви Мас, терапевта-консультанта, причин емоційної незахищеності може бути безліч. Однак багато які з них пов'язаний з дитинством або пережитими травмами: "емоційну незахищеність створює відсутність визнання, любові та захисту. Саме на цих елементах ми розвиваємо свою емоційну безпеку. Тому якщо нам не вистачає цих елементів, ми можемо втратити безпеку".

Емоційна невпевненість може розвинутись і пізніше, у дорослому віці, після стосунків.

"Якщо ми пережили відкидання, приниження, травму, ми можемо бути більш чутливими до такої поведінки", - уточнює терапевт.

Ризики такої поведінки

Емоційна незахищеність складна, і з нею важко жити як людині, яка від неї страждає, так і іншій людині у стосунках.

"Емоційна незахищеність - це цунамі емоцій. Це справжній біль для людини, яка постраждала від такої поведінки. Коли ти не можеш це контролювати, це може бути небезпечно для тебе і для стосунків", - зазначає Женев'єва Мас.

Вона додає: "Така поведінка може навіть спонукати нас до того, щоб залишатися в неадекватних стосунках, які нас не влаштовують, через страх бути відкинутими, покинутими або втраченими".

Як боротися з емоційною невпевненістю?

Така поведінка часто є табу та вважається негативним аспектом особистості. Результат: деякі люди приховують свою емоційну невпевненість.

"Я порадила б визнати, що ця емоційна невпевненість є частиною нашого "емоційного лексикону". Погодитися обговорити це зі своїм партнером - це добре. Також важливо отримати допомогу, щоб знайти причини та розпізнати тригери емоційної невпевненості", - пояснює фахівець.

Вона додає: "Ви повинні розуміти свою реакцію на тригери. Ви повинні взяти на себе відповідальність за свої емоції. І перш за все ви повинні любити себе, тут не повинно бути сорому чи провини".

Варто відзначити, що ліками проти невпевненості є, перш за все, кохання та прийняття себе та своїх емоцій.