Психолог сказав, чому люди зраджують одне одному: причини і приводи (відео)

Чому люди зраджують одне одному у стосунках

"Давайте розрізняти дві речі, причини та приводи. Як правило, приводом може бути що завгодно, пересолила суп, не так посміхнулась, набрала зайві кілограми, не проявила достатньо палкості в інтимних стосунках тощо. Інколи ці приводи більш суттєві, інколи отакі дріб’язкові, що навіть слухати їх смішно", - каже Сергій.

За словами психолога, звісно, що привід - є привід, і це, так би мовити, вже спусковий крючок, це вже тригер.

Чому люди зраджують одне одному (фото: Freepik)

"Коли приходять пари, які дійсно хочуть розібратися у причинах зради, ми питаємо, що стало приводом, і є такі речі, які привертають увагу", - каже психолог.

"Наприклад, якщо дружина через те, що вона нещодавно народила, був важкий період, є проблеми зі здоров’ям, наприклад, після операції - це одна історія. А якщо просто без певних причин тримала чоловіка на відстані, і казала щось типу: "Шубу не купиш - спиш на дивані", то очевидно що вона виступає співучасником, бо вона поводилась не мудро і неправильно", - пояснює Сергій.

Але, як каже спеціаліст, навіть у таких випадках - це не знімає вини з чоловіка, це в жодному разі не виправдовує його крок піти та знайти іншу жінку.

"Це привід. А причина - це завжди рішення чоловіка. Бо якби він сказав, "Ні, все одно, навіть, якщо ти будеш мене відштовхувати, навіть, якщо ти не хочеш зі мною спати, а я відповідальний тільки за себе, я не піддамся своїм егоїстичним бажанням піти й задовольнити їх на стороні". "Я буду перед Богом чистим, бо я обіцяв не лише тобі бути в радості та в горі", - розповідає психолог.

Виходить, що вся відповідальність за зраду лежить на нас самих, а не на причинах чи приводах. Важливо лише приняти рішення - зраджувати, чи врятувати стосунки.