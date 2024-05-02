Психолог сказав, чому люди зраджують одне одному: причини і приводи (відео)

Зрада - це питання дуже складне і особисте, ти ніколи не можешбути впевненим у партнері на всі 100 відсотків, оскільки ситуації в житті бувають різними. Теж саме ми напевно не можемо сказати і про самих себе, адже причин та приводів може бути безліч, і як ми себе проявимо - покаже лише певна ситуація.
Детальніше про зради у стосунках розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-бесіду двох психологів Миколи Савчука та Дмитра Остапенка.
"Давайте розрізняти дві речі, причини та приводи. Як правило, приводом може бути що завгодно, пересолила суп, не так посміхнулась, набрала зайві кілограми, не проявила достатньо палкості в інтимних стосунках тощо. Інколи ці приводи більш суттєві, інколи отакі дріб’язкові, що навіть слухати їх смішно", - каже Сергій.
За словами психолога, звісно, що привід - є привід, і це, так би мовити, вже спусковий крючок, це вже тригер.
Чому люди зраджують одне одному (фото: Freepik)
"Коли приходять пари, які дійсно хочуть розібратися у причинах зради, ми питаємо, що стало приводом, і є такі речі, які привертають увагу", - каже психолог.
"Наприклад, якщо дружина через те, що вона нещодавно народила, був важкий період, є проблеми зі здоров’ям, наприклад, після операції - це одна історія. А якщо просто без певних причин тримала чоловіка на відстані, і казала щось типу: "Шубу не купиш - спиш на дивані", то очевидно що вона виступає співучасником, бо вона поводилась не мудро і неправильно", - пояснює Сергій.
Але, як каже спеціаліст, навіть у таких випадках - це не знімає вини з чоловіка, це в жодному разі не виправдовує його крок піти та знайти іншу жінку.
"Це привід. А причина - це завжди рішення чоловіка. Бо якби він сказав, "Ні, все одно, навіть, якщо ти будеш мене відштовхувати, навіть, якщо ти не хочеш зі мною спати, а я відповідальний тільки за себе, я не піддамся своїм егоїстичним бажанням піти й задовольнити їх на стороні". "Я буду перед Богом чистим, бо я обіцяв не лише тобі бути в радості та в горі", - розповідає психолог.
Виходить, що вся відповідальність за зраду лежить на нас самих, а не на причинах чи приводах. Важливо лише приняти рішення - зраджувати, чи врятувати стосунки.
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