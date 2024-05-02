Психолог сказал, почему люди изменяют друг другу: причины и поводы (видео)

Почему люди изменяют друг другу в отношениях

"Давайте различать две вещи, причины и поводы. Как правило, поводом может быть что угодно, пересолила суп, не так улыбнулась, набрала лишние килограммы, не проявила достаточно пылкости в интимных отношениях и т.д. Иногда эти поводы более существенны, иногда такие пустяковые, что даже слушать их смешно", - говорит Сергей.

По словам психолога, повод - есть повод, и это, так сказать, уже спусковой крючок, это уже триггер.

Почему люди изменяют друг другу (фото: Freepik)

"Когда приходят пары, которые действительно хотят разобраться в причинах измены, мы спрашиваем, что стало поводом, и есть такие вещи, которые привлекают внимание", - говорит психолог.

"Например, если жена из-за того, что она недавно родила, был тяжелый период, есть проблемы со здоровьем, например после операции - это одна история. А если просто без определенных причин держала мужчину на расстоянии, и говорила что-то типа: "Шубу не купишь - спишь на диване", то очевидно что она выступает соучастником, потому что она вела себя не мудро и неправильно", - объясняет Сергей.

Но, как говорит специалист, даже в таких случаях это не снимает вины с мужчины, это ни в коем случае не оправдывает его шаг уйти и найти другую женщину.

"Это повод. А причина - это всегда решение мужчины. Потому что если бы он сказал, "Нет, все равно, даже если ты будешь меня отталкивать, даже если ты не хочешь со мной спать, я ответственен только за себя, я не поддамся своим эгоистическим желаниям уйти и удовлетворить их на стороне". "Я буду перед Богом чист, потому что я обещал не только тебе быть в радости и в горе", - рассказывает психолог.

Выходит, что вся ответственность за измену лежит на нас самих, а не на причинах и поводах. Важно лишь принять решение - изменять или спасти отношения.