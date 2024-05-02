RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Психолог сказал, почему люди изменяют друг другу: причины и поводы (видео)

Почему люди изменяют друг другу (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко

Измена - это вопрос очень сложный и личный, ты никогда не может быть уверенным в партнере на все 100 процентов, поскольку ситуации в жизни бывают разными. И мы наверняка не можем сказать то же самое о самих себе, ведь причин и поводов может быть множество, и как мы себя проявим - покажет лишь определенная ситуация.

Детальнее об изменах в отношениях рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-беседу двух психологов Николая Савчука и Дмитрия Остапенко.

Почему люди изменяют друг другу в отношениях

"Давайте различать две вещи, причины и поводы. Как правило, поводом может быть что угодно, пересолила суп, не так улыбнулась, набрала лишние килограммы, не проявила достаточно пылкости в интимных отношениях и т.д. Иногда эти поводы более существенны, иногда такие пустяковые, что даже слушать их смешно", - говорит Сергей.

По словам психолога, повод - есть повод, и это, так сказать, уже спусковой крючок, это уже триггер.

Почему люди изменяют друг другу (фото: Freepik)

"Когда приходят пары, которые действительно хотят разобраться в причинах измены, мы спрашиваем, что стало поводом, и есть такие вещи, которые привлекают внимание", - говорит психолог.

"Например, если жена из-за того, что она недавно родила, был тяжелый период, есть проблемы со здоровьем, например после операции - это одна история. А если просто без определенных причин держала мужчину на расстоянии, и говорила что-то типа: "Шубу не купишь - спишь на диване", то очевидно что она выступает соучастником, потому что она вела себя не мудро и неправильно", - объясняет Сергей.

Но, как говорит специалист, даже в таких случаях это не снимает вины с мужчины, это ни в коем случае не оправдывает его шаг уйти и найти другую женщину.

"Это повод. А причина - это всегда решение мужчины. Потому что если бы он сказал, "Нет, все равно, даже если ты будешь меня отталкивать, даже если ты не хочешь со мной спать, я ответственен только за себя, я не поддамся своим эгоистическим желаниям уйти и удовлетворить их на стороне". "Я буду перед Богом чист, потому что я обещал не только тебе быть в радости и в горе", - рассказывает психолог.

Выходит, что вся ответственность за измену лежит на нас самих, а не на причинах и поводах. Важно лишь принять решение - изменять или спасти отношения. 

 

Читайте РБК-Украина в Google News
Отношения