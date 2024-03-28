Психолог сказав, чому люди часто не розуміють одне одного (відео)

Чому люди не розуміють одне одного

Досить часто ми не розуміємо і не чуємо інших людей, але це відбувається не через наш егоїзм, а лише через те, що всі ми різні, у кожного свій характер та сприйняття життя.

"Є багато причин і одна з них - ми не вміємо один з одним якісно комунікувати, ми не вміємо насправді слухати людей, а також не вміємо доносити грамотно свою думку", - каже психолог.

За словами Дмитра існує чотири основних типи людей:

люди, які більш відкриті до спілкування, тобто, вони товариські, легко знайомляться, і у них багато знайомств

є люди більш замкнуті - інтроверти. Вони більше в собі і їм так комфортно, знаходитись у своєму світі

також існують люди, які орієнтовані на результат якоїсь діяльності

і є люди, які орієнтуються на стосунки.

"Таким чином у нас є люди, які товариські, але орієнтовані на результат, і такі ж товариські, але тримають фокус на комунікації. Так само і з замкнутими людьми", - підсумовує психолог.

Чому люди не розуміють одне одного (фото: Freepik)

Виходить, якщо людина не цікавиться психологією, то вона буде знаходити зв’язок в плані спілкування лише з 25 відсотками людей. Тобто, людина належить до цих 25 відсотків, а інші 75 будуть для неї дивною.