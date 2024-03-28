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Психолог сказал, почему люди часто не понимают друг друга (видео)

Почему люди не понимают друг друга (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко

Люди часто не понимают друг друга, поскольку мы все разные и каждый имеет свое представление о жизни, людях, событиях и так далее.

Детальнее о причинах этого, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-видео психолога Дмитрия Остапенко.

Почему люди не понимают друг друга

Довольно часто мы не понимаем и не слышим других людей, но это происходит не через наш эгоизм, а только потому, что все мы разные, у каждого свой характер и восприятие жизни.

"Есть много причин и одна из них - мы не умеем друг с другом качественно коммуникировать, мы не умеем на самом деле слушать людей, а также не умеем доносить грамотно свое мнение", - говорит психолог.

По словам Дмитрия, существует четыре основных типа людей:

  • люди, которые более открыты к общению, то есть они общительны, легко знакомятся, и у них много знакомств
  • есть люди более замкнутые - интроверты. Они больше в себе и им так комфортно, находиться в своем мире
  • также существуют люди, ориентированные на результат какой-либо деятельности
  • и есть люди, которые ориентируются на отношения.

"Таким образом у нас есть люди, которые общительны, но ориентированы на результат, и такие же общительные, но держат фокус на комуникации. Так же и с замкнутыми людьми", - заключает психолог.

Почему люди не понимают друг друга (фото: Freepik)

Выходит, если человек не интересуется психологией, то он будет находить связь в плане общения только с 25 процентами людей. То есть человек относится к этим 25 процентам, а остальные 75 будут для него странным.

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