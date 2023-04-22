Психолог розповіла, що жінки не знають про чоловіків: це допоможе покращити стосунки

Жінки впевнені, що вони все знають про чоловіків. Однак, це не так. Є кілька маловідомих фактів, які дуже важливі для чоловічої статі та покращують стосунки з ними.
Про це повідомила психолог Світлана Богатирьова в Instagram.
За словами експерта, деякі жінки щиро впевнені, що стосунки - це лише брати і нічого не давати. І звісно засмучуються, коли виявляється, що це не так.
Однак, важливо пам'ятати, що партнерство - це праця обох.
"Мені імпонує своєрідна метафора. Жінка - це ніби батарейка. А чоловік - це пристрій. Обидвоє є хорошим тандемом і доповнюють одне одного", - йдеться у повідомленні.
Психолог каже, що більшість чоловіків може купити все, що на думку жінки, є важливим. Однак, тоді для чого ж чоловікові жінка та сім'я.
Експерт пояснила, що сильній статі важливий і затишок і близькість, проте чоловікові надзвичайно потрібне відчуття "я особливий", "я потрібний".
Такі слова для чоловіків є своєрідною мотивацією для подолання труднощів в соціумі. Жінка може передати це відчуття через слова, жести, навіть щоденні обійми.
Жінкам важливо пам'ятати, що для чоловіків важливий стан та настрій другої половинки. Відчуття незадоволеності діє токсично на чоловіка і на стосунки з ним.
"Це найважливіше. Варто спитати себе: Який мій стан в стосунках? Яка моя поведінка збоку?" - каже психолог.
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