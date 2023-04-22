Психолог рассказала, что женщины не знают о мужчинах: это поможет улучшить отношения

Мужчины должны все делать в отношениях

По словам эксперта, некоторые женщины искренне уверены, что отношения - это брать и ничего не давать. И, конечно, огорчаются, когда оказывается, что это не так.

Однако, важно помнить, что партнерство - это труд обоих.

"Мне импонирует своеобразная метафора. Женщина - это как батарейка. А мужчина - это устройство. Оба являются хорошим тандемом и дополняют друг друга", - говорится в сообщении.

Мужчины могут все купить

Психолог говорит, что большинство мужчин может купить все, что, по мнению женщины, важно. Однако тогда для чего же мужчине женщина и семья.

Эксперт объяснила, что сильному полу важен и уют и близость, однако мужчине чрезвычайно нужно чувство "я особенный", "я нужен".

Такие слова для мужчин являются своеобразной мотивацией для преодоления проблем в социуме. Женщина может передать это чувство через слова, жесты, даже ежедневные объятия.

Для мужчин важно настроение женщины

Женщинам важно помнить, что для мужчин важно состояние и настроение второй половинки. Чувство неудовлетворенности действует токсично на мужчину и на отношения с ним.

"Это самое важное. Стоит спросить себя: Каково мое состояние в отношениях? Каково мое поведение со стороны?" - говорит психолог.