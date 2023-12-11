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Психолог розповіла, що робити, якщо немає новорічного настрою: всього 7 дій

Що робити, коли немає новорічного настрою (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Новорічно-різдвяні свята вже "на носі", а в тебе досі немає відповідного настрою? Зараз ця ситуація знайома багато кому. Покращити свій настрій допоможуть прості способи.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram психолога Ірини Кулік.

Що зробити

Виявляється, повернути віру в диво не так і складно, важливо не сильно на себе тиснути. Для того, щоб створити новорічну атмосферу та повернути святковий настрій, психолог радить виконати такі дії:

  • дістаньте новорічну ялинку - підійде будь-яка
  • прикрасьте офіс чи оселю новорічними іграшками
  • заваріть свій улюблений чай
  • запаліть улюблені свічки
  • не забувайте милуватися прекрасним зимовим краєвидом
  • не забудьте побалувати себе солоденьким
  • увімкніть новорічну музику

Подарунки, святковий стіл, вечірки і посиденьки з родичами - все це прекрасно, але, безперечно, вимагає чималих витрат. Крім цього, підготовка до Нового року забирає багато сил. Тому у людей зникає святковий настрій.

Продумайте новорічний наряд

Продумування новорічного наряду - один з найприємніших пунктів підготовки до Нового року. Не відкладайте це на останні числа грудня: чим раніше почнете, тим вище ваш шанс виглядати на все сто. Передноворічний шопінг вмить створить відчуття свята, що наближається.

Зарядитися новорічним настроєм допоможе і складання святкового меню. Зараз самий час пошукати нові цікаві рецепти або навіть придумати їх самостійно. 

Для святкового настрою важливо не занурюватися в спогади, а лише черпати з них натхнення для створення нових яскравих вражень.

Також приділіть час тому, щоб обдумати список презентів для друзів і рідних. Подумайте, що підійшло б кожній конкретній людині: можливо, це буде щось індивідуальне і символічне, або те, про що людина мріяла вже довгий час. Уявіть, як ви вручатимете подарунок: покладете під ялинку або піднесете особисто.

Раніше ми повідомляли, від яких речей потрібно позбутися в хаті до Нового року.

Також читайте, в чому зустрічати Новий рік 2024, щоб залучити у свій дім щастя.

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