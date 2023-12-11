Психолог розповіла, що робити, якщо немає новорічного настрою: всього 7 дій

Новорічно-різдвяні свята вже "на носі", а в тебе досі немає відповідного настрою? Зараз ця ситуація знайома багато кому. Покращити свій настрій допоможуть прості способи.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram психолога Ірини Кулік.

Що зробити

Виявляється, повернути віру в диво не так і складно, важливо не сильно на себе тиснути. Для того, щоб створити новорічну атмосферу та повернути святковий настрій, психолог радить виконати такі дії:

дістаньте новорічну ялинку - підійде будь-яка

прикрасьте офіс чи оселю новорічними іграшками

заваріть свій улюблений чай

запаліть улюблені свічки

не забувайте милуватися прекрасним зимовим краєвидом

не забудьте побалувати себе солоденьким

увімкніть новорічну музику

Подарунки, святковий стіл, вечірки і посиденьки з родичами - все це прекрасно, але, безперечно, вимагає чималих витрат. Крім цього, підготовка до Нового року забирає багато сил. Тому у людей зникає святковий настрій.

Продумайте новорічний наряд

Продумування новорічного наряду - один з найприємніших пунктів підготовки до Нового року. Не відкладайте це на останні числа грудня: чим раніше почнете, тим вище ваш шанс виглядати на все сто. Передноворічний шопінг вмить створить відчуття свята, що наближається.

Зарядитися новорічним настроєм допоможе і складання святкового меню. Зараз самий час пошукати нові цікаві рецепти або навіть придумати їх самостійно.

Для святкового настрою важливо не занурюватися в спогади, а лише черпати з них натхнення для створення нових яскравих вражень.

Також приділіть час тому, щоб обдумати список презентів для друзів і рідних. Подумайте, що підійшло б кожній конкретній людині: можливо, це буде щось індивідуальне і символічне, або те, про що людина мріяла вже довгий час. Уявіть, як ви вручатимете подарунок: покладете під ялинку або піднесете особисто.