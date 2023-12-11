Психолог рассказала, что делать, если нет новогоднего настроения: всего 7 действий

Новогодне-рождественские праздники уже "на носу", а у тебя до сих пор нет настроения? Сейчас эта ситуация знакома многим. Улучшить свое настроение помогут простые способы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram психолога Ирины Кулик.

Что сделать

Оказывается, вернуть веру в чудо не так и сложно, важно не сильно на себя давить. Для того чтобы создать новогоднюю атмосферу и вернуть праздничное настроение, психолог советует выполнить следующие действия:

достаньте новогоднюю елку - подойдет любая

украсьте офис или дом новогодними игрушками

заварите свой любимый чай

зажгите любимые свечи

не забывайте любоваться прекрасным зимним пейзажем

не забудьте побаловать себя сладеньким

включите новогоднюю музыку

Подарки, праздничный стол, вечеринки и посиделки с родственниками - все это прекрасно, но, безусловно, требует немалых затрат. Кроме этого, подготовка к Новому году занимает много сил. Поэтому у людей пропадает праздничное настроение.

Продумайте новогодний наряд

Продумывание новогоднего наряда - один из самых приятных пунктов подготовки к Новому году. Не откладывайте это на последние числа декабря: чем раньше начнете, тем выше ваш шанс выглядеть на все сто. Предновогодний шопинг моментально создаст ощущение приближающегося праздника.

Зарядиться новогодним настроением поможет и составление праздничного меню. Сейчас самое время поискать новые интересные рецепты или даже придумать их самостоятельно.

Для праздничного настроения важно не окунаться в воспоминания, а лишь черпать из них вдохновение для создания новых ярких впечатлений.

Также уделите время тому, чтобы продумать список презентов для друзей и родных. Подумайте, что подошло бы каждому конкретному человеку: возможно это будет что-то индивидуальное и символическое, или то, о чем человек мечтал уже долгое время. Представьте, как вы будете вручать подарок: положите под елку или преподнесете лично.