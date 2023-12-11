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Психолог рассказала, что делать, если нет новогоднего настроения: всего 7 действий

Понедельник 11 декабря 2023 20:18
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Психолог рассказала, что делать, если нет новогоднего настроения: всего 7 действий Что делать, когда нет новогоднего настроения (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Ирина Кулик

Новогодне-рождественские праздники уже "на носу", а у тебя до сих пор нет настроения? Сейчас эта ситуация знакома многим. Улучшить свое настроение помогут простые способы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram психолога Ирины Кулик.

Что сделать

Оказывается, вернуть веру в чудо не так и сложно, важно не сильно на себя давить. Для того чтобы создать новогоднюю атмосферу и вернуть праздничное настроение, психолог советует выполнить следующие действия:

  • достаньте новогоднюю елку - подойдет любая
  • украсьте офис или дом новогодними игрушками
  • заварите свой любимый чай
  • зажгите любимые свечи
  • не забывайте любоваться прекрасным зимним пейзажем
  • не забудьте побаловать себя сладеньким
  • включите новогоднюю музыку

Подарки, праздничный стол, вечеринки и посиделки с родственниками - все это прекрасно, но, безусловно, требует немалых затрат. Кроме этого, подготовка к Новому году занимает много сил. Поэтому у людей пропадает праздничное настроение.

Продумайте новогодний наряд

Продумывание новогоднего наряда - один из самых приятных пунктов подготовки к Новому году. Не откладывайте это на последние числа декабря: чем раньше начнете, тем выше ваш шанс выглядеть на все сто. Предновогодний шопинг моментально создаст ощущение приближающегося праздника.

Зарядиться новогодним настроением поможет и составление праздничного меню. Сейчас самое время поискать новые интересные рецепты или даже придумать их самостоятельно.

Для праздничного настроения важно не окунаться в воспоминания, а лишь черпать из них вдохновение для создания новых ярких впечатлений.

Также уделите время тому, чтобы продумать список презентов для друзей и родных. Подумайте, что подошло бы каждому конкретному человеку: возможно это будет что-то индивидуальное и символическое, или то, о чем человек мечтал уже долгое время. Представьте, как вы будете вручать подарок: положите под елку или преподнесете лично.

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