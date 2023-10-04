UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Психолог розповіла, що робити, якщо чоловік дуже економний у стосунках

Чому чоловік постійно економить (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Стосунки можуть бути чудовими, але коли у вашого партнера сильно виражена тенденція до економії, це може створити напругу і конфлікти. Варо знати, що робити у такому випадку.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням наст психолога Ірини Кулік в Instagram.

Розмова є ключем

Психолог радить поговорити зі своїм чоловіком відкрито і чесно про його погляди на економію і ваші власні. Спробуйте зрозуміти, звідки вони беруться і чому важливі для нього.

Знайдіть компроміси

Варто шукати спільні рішення, які враховують обидві сторони. Можливо, ви можете прийти до угоди щодо розподілу фінансів або розробити бюджет, який враховує ваші спільні цілі і бажання.

Розвивайте фінансову грамотність разом

Ірина Кулік зазначила, що необхідно працювати над тим, щоб обидва мали краще розуміння фінансів і можливостей зекономити, не жертвуючи якістю життя.

Знайомтеся з іншими сім'ями

Потрібно поділитися досвідом і відкрити для себе, як інші подібні пари управляють фінансами та економлять гроші.

Релакс та задоволення

Не забувайте про важливість релаксу та задоволення. Життя не повинно бути лише про економію. Варто забезпечити собі моменти відпочинку та задоволення, щоб підтримувати емоційний баланс.

Як визначити - жадібний чи економний чоловік

Інколи буває, коли жінки замислюються про те, чи жадібний чоловік, то вони можуть переплутати цю якість з економією. 

Вважається, що чим багатший чоловік, тим він жадібніший. Насправді не завжди так. Здебільшого такі люди практичні і не будуть витрачати гроші направо і наліво просто тому, що жінка вередує.

Бувають такі чоловіки, які мають гроші, але вкладатися в жінку не хочуть. Тут треба з 'ясувати причини. Може він просто економний сам по собі або він розчарувався в жінках.

Ось список кількох звичок жадібних чоловіків:

  • не залишає чайові, навіть якщо обслужили вас чудово
  • дарує подарунки ніби тобі, але й ніби собі
  • любить говорити про гроші, розповідати про рахунки та про те, що щось було дорого
  • просить заплатити за рахунком, хоч гроші є
  • звик ходити в гості з порожніми руками
  • дуже захоплений економією
  • любить наголошувати, що грошей немає

Раніше ми повідомляли, як обрати психолога, який допоможе, а не тільки "викачає" гроші.

Також ми писали, як думки впливають на хід нашого життя та змінюють його.

Читайте РБК-Україна в Google News
стосунки