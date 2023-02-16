UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Психолог розповіла, що переживає військовий, який вперше вбиває ворога

Військовий психолог Ольга Швець (фото: РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

Війна та бойові дії - це завжди велике емоційне навантаження та стрес. Тому важливо, щоб із бійцями була людина, яка відстежить їхній емоційний стан і в разі необхідності допоможе. Така підтримка може бути необхідною після першого пострілу у ворога.

Військовий психолог Ольга Швець в інтерв'ю РБК-Україна розповіла, що відчувають бійці, які вперше вбили ворога.

Який стан у військових, які вперше вбили ворога

Задача військового психолога полягає в підготовці бійця до всіх можливих на війні ситуацій. Серед яких полон, стрес, емоційна напруга та перший постріл у ворога. За словами Ольги, всі ці моменти потрібно обов'язково проговорювати.

"Ми обов'язково проговорюємо, що ми не стріляємо в людей. Ми стріляємо у ворога. Якщо ти не вистрелиш у потрібний момент, він уб'є тебе. Не всі хочуть говорити про почуття в цей момент, тому прям так ми це не проговорювали", - розповідає вона.

До того ж, як розповідає фахівець, рідко буває, що боєць дивиться ворогу в очі та стріляє. Адже зараз здебільшого кулеметні, гранатометні, мінометні постріли, коли це в далечину.

Але за свою практику Ользі доводилося говорити з людьми про моменти пострілу тет-а-тет.

"Вони кажуть, що дуже важко перший раз. Потім ти починаєш ставитися до цього як до роботи. Може статися так, що ти просто завмираєш. Сумніватися не можна, інакше ти мертвий", - пояснює вона.

У 2014 році питання вбивства ворога проговорювали після того, як це сталося вперше. Зараз же з військовими це обговорюють безпосередньо під час психологічної підготовки.

Раніше ми розповідали, чому не всі українці можуть бути мобілізованими.

Читайте також, як психологи пояснюють звірства росіян в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини АТОРБК-Украина