Психолог розповіла, які вчинки батьків серйозно шкодять дітям

Основні помилки батьків

За словами психолога, часто батьки забувають, що діти не їхня власність. Вони не повинні виконувати всі ваші потреби та бажання.

Кожна дитина - особистість, яка має свої бажання, мрії та думки.

"Дозвольте своїй дитині проживати своє щасливе життя", - йдеться у повідомленні.

Що потрібно зробити

Психолог каже, що батькам потрібно прийняти, що дитина прийшла в цей світ, щоб бути щасливою. Замість того, щоб змінювати дитину під себе, спробуйте познайомитися з нею, побачити її та допомогти розкритись.

Також не потрібно зациклюватись на щасті дітей. Це прекрасно, якщо ваша дитина щаслива, але в житті обов'язково будуть моменти, коли ваша дитина буде злитись у відповідь на ваші обмеження.

Не варто контролювати своїх дітей. Ви не можете контролювати кожний крок своєї дитини або стежити за кожним її словом, особливо поза домом. У дітей є свобода волевиявлення, і вони будуть робити так, як їм заманеться.

Контролювати не варто, але можна вплинути на них за допомогою якихось обмежень і тих уроків, які вони отримають в результаті припущених помилок.

Які слова не можна казати дітям

"Не плач! Припини!"

Не сваріть дитину за те, що вона плаче, навіть якщо вам здається, що причин для істерики немає. Через плач проявляються емоції.Така фраза дає дитині зрозуміти, що виявляти емоції - це погано.

"Ти мене розчаровуєш!"

У ситуаціях, коли дитина засмутила батьків, вона й так відчуває себе винуватою. Цими словами ви лише додаєте стресу. Краще допоможіть знайти дитині правильний шлях, щоб виправити ситуацію.

"Від тебе ніякої користі, ти все робиш не так!"

Найбільше у світі діти бояться втратити схвалення батьків. Їм дуже важливо, що тато й мама про них думають.

"Ти невдячна дитина!"

Навіть якщо ви витрачаєте всі сили, аби дати дитині все найкраще, це було ваше рішення. Дитині потрібна увага, гроші й подарунки її цікавлять не так, як час, проведений з вами.

"Ти товста"

Не потрібно говорити таке дитині. Вона й сама знає про свою проблему. Негативні висловлювання лише посилять ситуацію - дитина буде заїдати стрес.