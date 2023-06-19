Психолог пояснила, чому шкільні відмінники стають двієчниками у житті

Успішність у навчанні не дорівнює успішності у житті. Ця аксіома доказана вже не одним реальним випадком, коли здібна людина, яка закінчила школу із золотою медаллю, а університет із "червоним" дипломом, не змогла себе належно реалізувати чи досягти реальних успіхів.

Звідки береться прагнення бути відмінником

"Найбільше, що псує дитячу психіку - відсутність безумовної любові і прийняття, та наявність ментальних оцінок від батьків", - заявляє експерт.

Дідич пояснює, що школа лише підкріплює те, що виносить дитина з дому. Коли батьки радіють дитині, якщо вона приносить відмінні оцінки, і засмучуються через "погані" на їхню думку, в дитини закладається у голові, що мати "погану" оцінку або бути не відмінником - це загроза життю. Адже вона думає, що тоді її не любитимуть.

"Відсутність любові психікою сприймається як страх смерті. І щоб вижити, дитина починає пахати. От ця не відповідність - дитина і пахати. І психіка не може в цей період взяти для себе все необхідне для гармонійного розвитку. Не може набратися сил, щоб вступити в доросле життя, бо зайнята виживанням", - пояснює психолог.

Чому відмінники стають двієчниками у житті

Коли доросле життя настає, то оцінок ніхто не ставить і людина не розуміє, по чому визначати, люблять її чи ні. Вона постійно шукає когось, хто скаже "так правильно чи неправильно" вона роблять те чи інше.

"Такі люди не пристосовані до життя, піддаються вигоранню. Вони влаштовуються на опосередковані посади, на яких не сильно то і заробити можна, проте є той, хто буде казати (начальник), що ти робиш нормально, а що ненормально і треба переробити. Це фактично продовження заробляння оцінок. Тому, переважно, людині важливо, щоб був той самий "начальник", - каже Дідич

В той момент, коли "трієчники" ще зі школи самі собі начальники і в них у 23 роки вже квартира/машина/управлінська посада, вони мають відчуття реалізованості і зрозумілого напрямку, то відмінники ще у пошуках себе.

"На все свій час. Шкода що система діє таким чином, щоб зламати таланти і психіку... Благо - що оцінки скасовували в перших класах", - зазначила психолог.