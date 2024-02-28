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Психолог розповіла, як чоловіки закохуються у жінок та які ознаки на це вказують

Як чоловіки закохуються у жінок (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Кожній жінці дуже цікаво знати, чи закоханий у неї чоловік. Є певні ознаки, які вказують на те, що ви подобаєтесь чоловіку.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку психолога Ірини Кулік.

Як закохуються чоловіки

Закоханість у чоловіків може починатися з приваблення до зовнішності, характеру або інтересів жінки. Вони можуть почувати сильний емоційний зв’язок, коли відчувають, що їхні цінності, мрії і погляди на життя збігаються з партнером.

Психолог зазначила, що для деяких чоловіків важливо мати підтримку та розуміння від жінки, щоб вони відчувалися цінними і бажаними. Взаємна комунікація, відкритість і взаєморозуміння також можуть грати важливу роль у формуванні почуттів у чоловіків.

Ознаки, що чоловік у вас закохався

Поза чоловіка

Коли чоловік поруч із вами намагається розпрямити плечі, втягнути живіт і вирівняти поставу, отже, він до вас ставиться серйозно. Він хоче, щоб ви зрозуміли, що він сильний і зможе вас захистити в разі потреби.

Погляд

Чоловік буде намагатися впіймати ваш погляд. Це для того, щоб зрозуміти, що він вам не байдужий і ви відчуваєте до нього такі ж самі глибокі почуття.

Також закоханий чоловік буде дивитися на вас із ніжністю й відданістю.

Усмішка

Чоловік, який щиро вас любить, буде відверто показувати свої емоції. Коли він вас бачитиме, на його обличчі мимоволі з’являтиметься щира й ласкава усмішка.

До того ж ви не побачите на його обличчі ознак байдужості, оскільки закоханий чоловік за будь-якої можливості хотітиме з вами спілкування.

Уважно слухає

Чоловік, який щиро вас любить, буде зацікавлено слухати будь-які ваші історії. Також він чутиме ваш голос у переповненому голосному приміщенні. І повторюватиме ваші слова й жести.

Близькість

Закохані люди завжди хочуть бути поруч одне з одним. Чоловік завжди буде намагатися стати біля вас та взяти за руку.

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