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Психолог назвала категорії жінок, які в "групі ризику" емоційного вигорання

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Субота 17 червня 2023 17:10
Психолог назвала категорії жінок, які в "групі ризику" емоційного вигорання Які люди схильні до емоційного вигорання (фото: freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Особливо схильними до вигорання є люди, які працюють у сфері "людина-людина", тобто ті, чия робота пов’язана з постійним спілкуванням. Також до списку потрапляють батьки, які багато часу проводять з дітьми.

Про це повідомила психолог Юлія Коляда в Instagram.

За словами фахівця, емоційне вигорання - це синдром постійної втоми, емоційного виснаження, який посилюється з часом.

До списку потрапили всі, хто багато часу проводить з дітьми або ті, хто має справу з безпорадністю.

Мами з тяжким дитинством

Діти завжди занурюють батьків в їх історію. І якщо історія важка, то материнство автоматично стає нестерпним.

"Дуже багато жінок недооцінюють цей пункт, типу, нас не били, все нормально було. Наша пам'ять ретельно ховає все, з чим нам нестерпно жити", - йдеться у повідомленні.

Також сюди відносяться мами, у яких діти з різницею віком менше 5 років.

Багатодітні

Психолог каже, що мова йде про мам, які вирішили реалізувати себе через материнство. У них така сама нервова система, як і у всіх, вони теж втомлюються та вигоряють.

Мами дітей, які часто хворіють

Мамам, у яких діти часто хворіють, важко психологічно, адже вони постійно нервують.

Мами, що працюють

Свій бізнес потребує багато зусиль і вдома діти теж вимагають уваги. Деяким жінкам доводиться працювати і годувати одночасно.

Неповні сім'ї

Коли один із батьків виховує дитину сам, то це завжди складно.

"Не дарма дитина дається сім'ї мінімум на двох дорослих. А тут завжди один за всіх", - каже психолог.

Дружини далекобійників

Це ситуації, коли чоловік нібито є, але фактично його постійного немає. В результаті жінка живе сама і всі проблеми теж вирішує самотужки.

Молоді мами з першою дитиною

Психолог каже, що жінкам, які рано завагітніли часто хочеться ще відпочити та потанцювати з друзями. Однак, у них вже з'являється відповідальність за дитину, з якою варто бути 24/7.

Раніше ми повідомляли, чи варто пробачати зраду у стосунках.

Також ми писали, чого повинні навчити батьки дітей до 5 років.

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емоційне вигорання