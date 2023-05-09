Психолог назвала основні причини зайвої ваги у жінок

Основні психологічні причини, чому може з'являтися зайва вага

Бажання захиститись від зовнішнього світу

Жировий прошарок виступає в ролі своєрідного захисного панцира. Чим цей захисний панцир товстіший, тим у більшій безпеці почувається людина.

Потреба в увазі

В основному ця проблема виникає в дитинстві - коли малечі не вистачає батьківської уваги. Таким чином, людина несвідомо починає набирати вагу, щоб тим самим стати помітнішою для оточення.

Заїдання стресу та хвилювання

Якщо в дитинстві, малюк сумував і йому давали цукерку, щоб підняти настрій, не дивно, що в дорослому віці ця звичка лишається актуальною. За допомогою смачної їжі людина намагається зняти нервову напругу, заглушити переживання.

Низька самооцінка та бажання догодити партнерові

В основному тут входять два випадки. Перший - коли людина набирає зайву вагу для того, щоб здаватися соліднішою в очах інших. Другий - коли ми несвідомо змінюємо свою фігуру, відповідно до чужих уподобань. Корінь обох проблем один - невпевненість у собі.

Фізичне чи психологічне насильство

У жінок, які зазнали психологічного чи фізичного насильства, суттєво підвищується ризик зайвої ваги у майбутньому. Стаючи некрасивими та непривабливими, вони ніби намагаються забезпечити себе від повторення подібних ситуацій.

Небажання подобатися протилежній статі

Таке теж буває - деяким людям не потрібна увага протилежної статі із різних причин, і таким чином вони заздалегідь себе ніби "рятують".

Їжа - спосіб отримати задоволення

Коли людина не вміє радіти іншим речам в житті, смачна їжа стає для неї єдиним джерелом задоволення.

Схуднути для того, щоб схуднути

Деякі жінки ніколи не бувають задоволені своєю фігурою. Вони постійно сидять на жорстких дієтах, внаслідок чого, порушується здоров'я та метаболізм та скинуті кілограми повертаються за першої нагоди.