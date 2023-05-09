Психолог назвала основные причины лишнего веса у женщин

Основные психологические причины, почему может появляться лишний вес

Желание защититься от внешнего мира

Жировая прослойка выступает в роли своеобразного защитного панциря. Чем этот защитный панцирь толще, тем в большей безопасности чувствует себя человек.

Потребность во внимании

В основном эта проблема возникает в детстве - когда малышам не хватает родительского внимания. Таким образом, человек бессознательно начинает набирать вес, чтобы тем самым стать более заметным для окружающих.

Заедание стресса и волнение

Если в детстве, малыш грустил и ему давали конфету, чтобы поднять настроение, не удивительно, что во взрослом возрасте эта привычка остается актуальной. С помощью вкусной пищи человек пытается снять нервное напряжение, заглушить переживание.

Низкая самооценка и желание угодить партнеру

В основном здесь входят два случая. Первый - когда человек набирает лишний вес для того, чтобы казаться более солидным в глазах других. Второй - когда мы бессознательно меняем свою фигуру в соответствии с чужими предпочтениями. Корень обеих проблем один - неуверенность в себе.

Физическое или психологическое насилие

У женщин, подвергшихся психологическому или физическому насилию, существенно повышается риск лишнего веса в будущем. Становясь некрасивыми и непривлекательными, они словно пытаются обезопасить себя от повторения подобных ситуаций.

Нежелание нравиться противоположному полу

Такое тоже бывает - некоторым людям не нужно внимание противоположного пола по разным причинам, и таким образом они заранее себя словно "спасают".

Еда - способ получить удовольствие

Когда человек не умеет радоваться другим вещам в жизни, вкусная еда становится для него единственным источником удовольствия.

Похудеть, чтобы похудеть

Некоторые женщины никогда не бывают довольны своей фигурой. Они постоянно сидят на жестких диетах, в результате чего нарушается здоровье и метаболизм и сброшенные килограммы возвращаются при первой возможности.