Психолог розповіла, чому дорослим дітям важливо жити окремо від батьків

Деякі люди навіть у дорослому віці психологічно залишаються дуже прив’язаними до батьків. Сепарація - це психологічне та фізичне відокремлення дитини від батьків. Такий крок дуже важливий у житті людини.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост психолога Ірини Кулік в Instagram.
Психолог розповіла, що дорослість і сепарація від батьків - важливий етап в особистісному розвитку. Відокремлюючись, людина визначає своє місце у світі, будуючи власні стосунки та виробляє власні цінності.
Однак, такий процес важливий для людини, він дає можливість самостійно керувати своїм життям та розкривати свій унікальний шлях.
Сепарація, за словами Ірини Кулік, включає такі пункти:
Психологічна сепарація в ідеалі відбувається поетапно:
Хороший спосіб, який допоможе прийняти батьків та віддалитися від них - вивчення сімейної історії. Подивіться, що відбувалося у країні, коли ваші батьки народилися, навчалися, будували кар'єру, завели сім'ю.
Можливо, тоді вчинки батьків стануть для вас зрозумілішими. Вивчення історії батьків допомагає прийняти та відпустити образи.
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