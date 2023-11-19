Психолог рассказала, почему взрослым детям важно жить отдельно от родителей

Некоторые люди даже во взрослом возрасте психологически остаются очень привязанными к родителям. Сепарация - это психологическое и физическое отделение ребенка от родителей. Такой шаг очень важен в жизни человека.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост психолога Ирины Кулик в Instagram.
Психолог рассказала, что взрослость и сепарация от родителей - важный этап в личностном развитии. Отделяясь, человек определяет свое место в мире, строя собственные отношения и вырабатывая собственные ценности.
Однако такой процесс важен для человека, он дает возможность самостоятельно управлять своей жизнью и раскрывать свой уникальный путь.
Сепарация, по словам Ирины Кулик, включает следующие пункты:
Психологическая сепарация в идеале происходит поэтапно:
Хороший способ, который поможет принять родителей и удалиться от них - изучение семейной истории. Посмотрите, что происходило в стране, когда родители родились, учились, строили карьеру, завели семью.
Возможно, тогда поступки родителей станут для вас более понятными. Изучение истории родителей помогает принять и отпустить оскорбления.
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