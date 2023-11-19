Психолог рассказала, почему взрослым детям важно жить отдельно от родителей

Некоторые люди даже во взрослом возрасте психологически остаются очень привязанными к родителям. Сепарация - это психологическое и физическое отделение ребенка от родителей. Такой шаг очень важен в жизни человека.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост психолога Ирины Кулик в Instagram .

Почему важно съехать от родителей

Психолог рассказала, что взрослость и сепарация от родителей - важный этап в личностном развитии. Отделяясь, человек определяет свое место в мире, строя собственные отношения и вырабатывая собственные ценности.

Однако такой процесс важен для человека, он дает возможность самостоятельно управлять своей жизнью и раскрывать свой уникальный путь.

Сепарация, по словам Ирины Кулик, включает следующие пункты:

вы живете отдельно от родителей

критика родителей на вас не влияет

вы финансово независимы

вы можете спокойно выражать свое мнение рядом с родителями

ваша жизнь отличается от взглядов родителей

вы не зависите от эмоционального состояния родителей, их плохого настроения

вы воплощаете свои планы и мечты без одобрения и разрешения родителей

у вас нет обиды и нездорового чувства долга

вы принимаете родителей такими, какие они есть и не пытаетесь их изменить

Как происходит сепарация

Психологическая сепарация в идеале происходит поэтапно:

первый этап - ребенок начинает отделяться от родителей физически: учится ходить, брать вещи, познавать предметный мир

второй этап с 3 лет - ребенок отделяется эмоционально: начинает осознавать, что он, мама и папа - разные люди. Они могут хотеть разного, испытывать разные эмоции

третий этап с 5–7 лет - ребенок выходит из семьи в окружающий мир. Этот этап может быть связан с детским садом, но чаще - со школой. Там ребенок находится один, сам справляется с трудностями. Нередко родители пытаются контролировать все происходящее с их ребенком: делают с ним домашнее задание, постоянно находятся в связи с учителем. Но это только иллюзия контроля

четвертый этап - юношеский возраст. Самый главный и масштабный этап сепарации - подростковый кризис. При успешном его прохождении ребенок становится взрослым

Хороший способ, который поможет принять родителей и удалиться от них - изучение семейной истории. Посмотрите, что происходило в стране, когда родители родились, учились, строили карьеру, завели семью.

Возможно, тогда поступки родителей станут для вас более понятными. Изучение истории родителей помогает принять и отпустить оскорбления.