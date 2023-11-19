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Психолог рассказала, почему взрослым детям важно жить отдельно от родителей

Воскресенье 19 ноября 2023 18:11
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Психолог рассказала, почему взрослым детям важно жить отдельно от родителей Почему важно съехать от родителей (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Ирина Кулик

Некоторые люди даже во взрослом возрасте психологически остаются очень привязанными к родителям. Сепарация - это психологическое и физическое отделение ребенка от родителей. Такой шаг очень важен в жизни человека.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост психолога Ирины Кулик в Instagram.

Почему важно съехать от родителей

Психолог рассказала, что взрослость и сепарация от родителей - важный этап в личностном развитии. Отделяясь, человек определяет свое место в мире, строя собственные отношения и вырабатывая собственные ценности.

Однако такой процесс важен для человека, он дает возможность самостоятельно управлять своей жизнью и раскрывать свой уникальный путь.

Сепарация, по словам Ирины Кулик, включает следующие пункты:

  • вы живете отдельно от родителей
  • критика родителей на вас не влияет
  • вы финансово независимы
  • вы можете спокойно выражать свое мнение рядом с родителями
  • ваша жизнь отличается от взглядов родителей
  • вы не зависите от эмоционального состояния родителей, их плохого настроения
  • вы воплощаете свои планы и мечты без одобрения и разрешения родителей
  • у вас нет обиды и нездорового чувства долга
  • вы принимаете родителей такими, какие они есть и не пытаетесь их изменить

Как происходит сепарация

Психологическая сепарация в идеале происходит поэтапно:

  • первый этап - ребенок начинает отделяться от родителей физически: учится ходить, брать вещи, познавать предметный мир
  • второй этап с 3 лет - ребенок отделяется эмоционально: начинает осознавать, что он, мама и папа - разные люди. Они могут хотеть разного, испытывать разные эмоции
  • третий этап с 5–7 лет - ребенок выходит из семьи в окружающий мир. Этот этап может быть связан с детским садом, но чаще - со школой. Там ребенок находится один, сам справляется с трудностями. Нередко родители пытаются контролировать все происходящее с их ребенком: делают с ним домашнее задание, постоянно находятся в связи с учителем. Но это только иллюзия контроля
  • четвертый этап - юношеский возраст. Самый главный и масштабный этап сепарации - подростковый кризис. При успешном его прохождении ребенок становится взрослым

Хороший способ, который поможет принять родителей и удалиться от них - изучение семейной истории. Посмотрите, что происходило в стране, когда родители родились, учились, строили карьеру, завели семью.

Возможно, тогда поступки родителей станут для вас более понятными. Изучение истории родителей помогает принять и отпустить оскорбления.

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