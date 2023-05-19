Психолог розповіла, через які помилки молоді сім'ї часто розлучаються

Невиправдані очікування від сімейного життя

Часто молоде подружжя думає, що сімейне життя буде як у фільмі, але це не завжди так. Для того, щоб отримати міцні та дружні взаємини, потрібно докладати багато зусиль. Тільки тоді можна отримати ідеальне сімейне життя.

Побут

Кожен день виконуючи домашні справи, партнер втомлюється та може зриватись на іншому. У такому випадку потрібно розподіляти обовʼязки по дому, хтось миє підлогу, інший - посуд.

Фінанси

Фінансові проблеми також можуть суттєво вплинути на молоді сімʼї. Висока вартість життя, низькі доходи та великі кредити можуть викликати напругу та конфлікти в парі.

В результаті почастішають сварки, а це може призвести до розлучення.

Вплив родичів

Якщо чоловік або дружина не подобається комусь із членів родини, особливо батькам, то розлучення майже неминуче. Ситуація особливо критична, якщо молодята живуть разом з батьками. Втручання у взаємини уникнути не вдасться, з часом ситуація буде лише посилюватися.

Необдумане одруження

Прийнявши рішення одружитися або вийти заміж спонтанно, багато пар вже після перших місяців заміжжя повністю розчаровуються в новому статусі.

Їх починає дратувати поведінку другої половини та повністю відсутнє бажання виконувати сімейні зобов'язання.