UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Психолог розповіла, через які помилки молоді сім'ї часто розлучаються

Що молоді пари розлучаються (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Міцна сім'я - це велика праця. Розірвання шлюбу є логічним завершенням взаємин, що не приносять позитивних емоцій подружжю. Причини, через які молоді пари розлучаються є кілька.

Про це повідомила психолог Ірина Кулік в Instagram.

Невиправдані очікування від сімейного життя

Часто молоде подружжя думає, що сімейне життя буде як у фільмі, але це не завжди так. Для того, щоб отримати міцні та дружні взаємини, потрібно докладати багато зусиль. Тільки тоді можна отримати ідеальне сімейне життя.

Побут

Кожен день виконуючи домашні справи, партнер втомлюється та може зриватись на іншому. У такому випадку потрібно розподіляти обовʼязки по дому, хтось миє підлогу, інший - посуд.

Фінанси

Фінансові проблеми також можуть суттєво вплинути на молоді сімʼї. Висока вартість життя, низькі доходи та великі кредити можуть викликати напругу та конфлікти в парі.

В результаті почастішають сварки, а це може призвести до розлучення.

Вплив родичів

Якщо чоловік або дружина не подобається комусь із членів родини, особливо батькам, то розлучення майже неминуче. Ситуація особливо критична, якщо молодята живуть разом з батьками. Втручання у взаємини уникнути не вдасться, з часом ситуація буде лише посилюватися.

Необдумане одруження

Прийнявши рішення одружитися або вийти заміж спонтанно, багато пар вже після перших місяців заміжжя повністю розчаровуються в новому статусі.

Їх починає дратувати поведінку другої половини та повністю відсутнє бажання виконувати сімейні зобов'язання.

Раніше ми повідомляли про 5 простих речей, які зроблять ваші стосунки щасливими на довгі роки.

Також ми писали про що насправді думають чоловіки під час сексу.

Читайте РБК-Україна в Google News
стосункирозлучення