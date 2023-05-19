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Психолог рассказала, из-за каких ошибок молодые семьи часто разводятся

Что молодые пары разводятся (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Крепкая семья - это большой труд. Расторжение брака является логическим завершением взаимоотношений, не приносящих положительных эмоций супругам. Причины, по которым молодые пары разводятся, есть несколько.

Об этом сообщила психолог Ирина Кулик в Instagram.

Неоправданные ожидания от семейной жизни

Часто молодые супруги думают, что семейная жизнь будет как в фильме, но это не всегда так. Для того чтобы получить прочные и дружеские отношения, нужно прилагать много усилий. Только тогда можно получить идеальную семейную жизнь.

Быт

Каждый день, выполняя домашние дела, партнер устает и может срываться на другом. В таком случае нужно распределять обязанности по дому, кто-то моет пол, другой - посуду.

Финансы

Финансовые проблемы также могут повлиять на молодые семьи. Высокая цена жизни, низкие доходы и огромные кредиты могут вызвать напряжение и конфликты в паре.

В результате участятся ссоры, а это может привести к разводу.

Влияние родственников

Если муж или жена не нравится кому-то из членов семьи, особенно родителям, то развод почти неизбежен. Ситуация особенно критична, если молодожены живут вместе с родителями. Вмешательства во взаимоотношения избежать не удастся, со временем ситуация будет только усиливаться.

Необдуманная женитьба

Приняв решение жениться или выйти замуж спонтанно, многие пары уже после первых месяцев замужества полностью разочаровываются в новом статусе.

Их начинает раздражать поведение второй половины и отсутствует желание выполнять семейные обязательства.

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