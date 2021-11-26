Психолог рассказала, как правильно говорить с ребенком о сексе, чтобы избежать проблем

По словам эксперта, половое созревание у детей начинается в разное время: у девочек с 8-9 лет, у мальчиков с 10-11.

Родители должны быть готовы к разговору со своим взрослеющим ребенком, чтобы он имел представление о том, что будет с ним происходить. Важно рассказывать не только о его собственном развитии и об изменениях с его телом.

Ребенок должен знать и о том, что будет происходить с противоположным полом

Необходимо говорить мальчикам о девочках, а девочкам о мальчиках. Все это проговорить важно заранее.

Если родителям сложно провести доверительную беседу, можно почитать соответствующую книгу, например "Курс выживания для подростков". В ней очень просто описываются "неловкие" и "неудобные" темы.

Обычно к 8-11 годам, дети уже хорошо понимают, как они появились на свет, но им часто не хватает понимания о своем теле и о том, как оно может меняться.

Важно говорить с детьми о гигиене, о контрацепции, посвящать частично в детали полового акта и предупреждать о возможной беременности.

Многие родители избегают темы про секс. Возможно, потому, что стараются выглядеть идеальными и не хотят чувствовать дискомфорт. Они понимают, что могут чего-то не знать. Но в таком случае стоит признаться ребенку, что вам неловко говорить на такие темы, но при этом объяснять, что это важно, и тут нужно быть откровенными.

Фото: Алена Щербань

В разговоре стоит называть все своими именами

Нельзя заменять названия гениталий словечками вроде "сосисочка", "пирожок" и т. д. Иногда взрослые так говорят своим детям, и дети начинают думать, что это стыдные слова, и их не стоит употреблять. Ребенок должен понимать, что и где находится в теле.

Это нужно для безопасности, чтобы в случае каких-либо попыток насилия он смог подробно рассказать, что произошло. Это важно и для гигиены. Очень сложно научить чему-то ребенка, если избегаешь названия половых органов. Или если у него что-то болит, чтобы он смог описать, что он чувствует.

Ну и конечно же удовольствие и принятие своего тела. Если ребенок будет считать свои органы грязными и стыдными, у него в будущем могут возникнуть проблемы с наслаждением, с объятиями и сексом во взрослой жизни.

У ребенка может сформироваться внутренний запрет на собственную сексуальность

Важно также объяснить ребенку, что секс - не только для деторождения. Не скрывайте, что секс - это удовольствие. Но дополните, что для того, чтобы заниматься сексом, нужно стать взрослым человеком.

Конечно, лучше не вываливать на подростка всю информацию в одном большом разговоре, а постепенно делиться этими подробностями. И важно, чтобы подросток знал, что выражать свою сексуальность - это нормально. И что его тело может быть источником удовольствия.

И опять-таки подчеркивать, что секс только для взрослых и после полового созревания проходит еще 5-8 лет перед тем, как человек психологически будет готов к сексуальной жизни.

Обсудите со своими детьми время начала сексуальной жизни. Убедите подростка задуматься, прислушаться к себе и задавать такие вопросы, как: "Я соглашаюсь на секс потому, что сам этого хочу или я боюсь потерять партнера? А без секса наши отношения будут продолжаться?".

Важно объяснить ребенку, что секс возможен только тогда, когда человек хочет этого сам. Что это не просто механические действия, а ситуация, когда ты особенно уязвим. И поэтому сексом нужно заниматься с тем, кому полностью доверяешь.

Расскажите, что для секса нужно согласие двух сторон. И передумать или сказать нет, можно в любой момент. Даже если вы оба раздеты.

Обязательно объясните ребенку, что такое контрацепция, и зачем она нужна

Можно показать презерватив. Это не стыдно. Это убережет от многих проблем. Если вашему ребенку 12-13 лет, то можно показать, где у вас в доме хранятся презервативы. Подчеркните, что при необходимости, он может ими воспользоваться.

Пробуйте не избегать сложных тем. И объясните, что в фильмах для взрослых много выдумки, а в реальности все иначе. И что мастурбация - нормальный инструмент познания собственной сексуальности.

Такими разговорами дадите понять ребенку, что вам можно доверять и с вами можно спокойно обсудить все, что его интересует. А главное, что вы его поддержите и будете рядом в любой ситуации, несмотря ни на что.

Также, стоит предупредить своих детей о том, что если вдруг они окажутся беременны, или заразились чем-то, то вы их поддержите в любом случае. И они могут к вам обратиться за помощью всегда.

Многие родители избегают таких тем, как гомосексуализм или аборты, но дети в любом случае об этом узнают. И лучше, чтобы они узнали это от вас.

И очень важно рассказать ребенку о недопустимости насилия. Если к нему прикасаются без его согласия, принуждают раздеваться или заставляют вступать в сексуальный контакт - это сексуальное насилие. Об этом важно не молчать, а делиться и просить поддержки.