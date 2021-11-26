Психолог розповіла, як правильно говорити з дитиною про секс, щоб уникнути проблем

За словами експерта, статеве дозрівання у дітей починається в різний час: у дівчаток з 8-9 років, у хлопчиків з 10-11.

Батьки повинні бути готові до розмови зі своєю дитиною, щоб вона мала уявлення про те, що буде з нею відбуватися. Важливо розповідати не тільки про її власний розвиток і про зміни з її тілом.

Дитина повинна знати і про те, що буде відбуватися з протилежною статтю

Необхідно говорити хлопчикам про дівчаток, а дівчаткам про хлопчиків. Все це проговорити важливо заздалегідь.

Якщо батькам складно провести довірчу бесіду, можна почитати відповідну книгу, наприклад "Курс виживання для підлітків". У ній дуже просто описуються "незручні" і "незручні" теми.

Зазвичай до 8-11 років, діти вже добре розуміють, як вони з'явилися на світ, але їм часто не вистачає розуміння про своє тіло і про те, як воно може змінюватися.

Важливо говорити з дітьми про гігієну, про контрацепцію, присвячувати частково в деталі статевого акту і попереджати про можливу вагітність.

Багато батьків уникають теми про секс. Можливо, тому, що намагаються виглядати ідеальними і не хочуть відчувати дискомфорт. Вони розуміють, що можуть чогось не знати. Але в такому випадку варто зізнатися дитині, що вам ніяково говорити на такі теми, але при цьому пояснювати, що це важливо, і тут потрібно бути відвертими.

Фото: Олена Щербань

У розмові варто називати все своїми іменами

Не можна замінювати назви геніталій слівцями на кшталт "сосисочка","пиріжок" і т. д. Іноді дорослі так говорять своїм дітям, і діти починають думати, що це сороміцькі слова, і їх не варто вживати. Дитина повинна розуміти, що і де знаходиться в тілі.

Це потрібно для безпеки, щоб у разі будь-яких спроб насильства дитина змогла детально розповісти, що сталося. Це важливо і для гігієни. Дуже складно навчити чогось дитини, якщо уникаєш назви статевих органів. Або якщо у нього щось болить, щоб він зміг описати, що він відчуває.

Ну і звичайно ж задоволення і прийняття свого тіла. Якщо дитина буде вважати свої органи брудними і соромними, у неї в майбутньому можуть виникнути проблеми з насолодою, з обіймами і сексом у дорослому житті.

У дитини може сформуватися внутрішня заборона на власну сексуальність

Важливо також пояснити дитині, що секс - не тільки для дітонародження. Не приховуйте, що секс - це задоволення. Але доповніть, що для того, щоб займатися сексом, потрібно стати дорослою людиною.

Звичайно, краще не вивалювати на підлітка всю інформацію в одній великій розмові, а поступово ділитися цими подробицями. І важливо, щоб підліток знав, що висловлювати свою сексуальність - це нормально. І що його тіло може бути джерелом задоволення.

І знову-таки підкреслювати, що секс тільки для дорослих і після статевого дозрівання проходить ще 5-8 років перед тим, як людина психологічно буде готова до сексуального життя.

Обговоріть зі своїми дітьми час початку сексуального життя. Переконайте підлітка задуматися, прислухатися до себе і задавати такі питання, як: "Я погоджуюся на секс тому, що сам цього хочу або я боюся втратити партнера? А без сексу наші стосунки триватимуть?".

Важливо пояснити дитині, що секс можливий тільки тоді, коли людина хоче цього сама. Що це не просто механічні дії, а ситуація, коли ти особливо вразливий. І тому сексом потрібно займатися з тим, кому повністю довіряєш.

Розкажіть, що для сексу потрібна згода двох сторін. І передумати або сказати ні, можна в будь-який момент. Навіть якщо ви обидва роздягнені.

Обов'язково поясніть дитині, що таке контрацепція, і навіщо вона потрібна

Можна показати презерватив. Це не соромно. Це вбереже від багатьох проблем. Якщо вашій дитині 12-13 років, то можна показати, де у вас в будинку зберігаються презервативи. Підкресліть, що при необхідності, вона може ними скористатися.

Пробуйте не уникати складних тем. І поясніть, що у фільмах для дорослих багато вигадки, а в реальності все інакше. І що мастурбація - нормальний інструмент пізнання власної сексуальності.

Такими розмовами дасте зрозуміти дитині, що вам можна довіряти і з вами можна спокійно обговорити все, що її цікавить. А головне, що ви її підтримаєте і будете поруч в будь-якій ситуації, незважаючи ні на що.

Також, варто попередити своїх дітей про те, що якщо раптом вони виявляться вагітні, або заразилися чимось, то ви їх підтримаєте в будь-якому випадку. І вони можуть до вас звернутися за допомогою завжди.

Багато батьків уникають таких тем, як гомосексуалізм або аборти, але діти в будь-якому випадку про це дізнаються. І краще, щоб вони дізналися це від вас.

І дуже важливо розповісти дитині про неприпустимість насильства. Якщо до неї торкаються без її згоди, примушують роздягатися або змушують вступати в сексуальний контакт - це сексуальне насильство. Про це важливо не мовчати, а ділитися і просити підтримки.