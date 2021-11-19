Не только ради секса: психолог рассказала, почему на самом деле мужчины изменяют

Принято считать, что мужчины чаще всего изменяют, когда они не получают того, в чем нуждаются в плане секса. На самом же деле это определенное упрощение ситуации. Как правило, за "походом налево" кроется комплекс причин.

Какие эти причины, как помочь, и стоит ли прощать измену - Styler рассказала Алена Щербань , семейный психолог, сексолог.

Признаки измены - потенциальной или реальной - можно заметить на раннем этапе

По словам психолога, частые конфликты в семье - первый тревожный звоночек. Их причиной является неумение слышать, слушать, замечать, доносить свои мысли, делиться своими чувствами и вообще об этом говорить.

Об охлаждении отношений может свидетельствовать и длительное недовольство партнером, которое не проходит. Со временем оно усиливается. Особенно это касается пар, которые долго живут вместе. Их затягивает быт, выполнение родительских обязанностей, исчезает романтика.

И если супруги не связаны дружбой, уважением, доверием, то каждая бытовая мелочь способна доводить до бешенства. В таком случае негативные эмоции выливаются на партнера. Тогда пара начинает отдаляться друг от друга, в том числе в интимной жизни.

Фото: Алена Щербань

Сексуальное недовольство - причина, но не главная

Признаками сексуального охлаждения является отсутствие радости от близости, желания, влечения.

Мужчины недовольны количеством и качеством половых контактов, особенно, если они с женой имеют разные темпераменты. И рано или поздно ищут удовольствия на стороне.

Но проблемы с сексом - это не главная причина измены. Речь идет об общей потере близости, не только физической: прикосновения, нежность, подтверждение ощущения собственной привлекательности.

Обоим партнерам нужно напоминание, что они желательны и сексуальны друг для друга. И если мужчина не слышит от своей жены, какой он сильный, обаятельный, лучший, то он будет искать, где это услышать.

Фото: семейный психолог Алена Щербань

Как предотвратить измену, если распознали определенные признаки ее приближения?

Главное, говорит психолог, общайтесь, разговаривайте о том, что беспокоит обоих. Не стоит ограничиваться разговорами о быте или успехах детей. Уделяйте достаточно внимания потребностям партнера.

Не лишним будет спросить: Тебе все еще хорошо со мной? Ты счастлив? Чего ты больше всего жаждешь? Ответы на эти вопросы могут удивить, даже шокировать. Но без них настоящей близости достичь не удастся.

Можно ли прощать, если вас предали?

И еще один важный вопрос: стоит ли прощать измену или, может, вообще сделать вид, что ничего не знаешь?

Второй вариант - это мина замедленного действия: даже если вы очень любите своего партнера и боитесь его потерять, знания о его измене будет точить вас изнутри. Поэтому без откровенного разговора не обойтись. Это больно, но через это надо пройти.

Что касается прощения, то это решение для себя принимает каждая женщина. С уверенностью можно сказать лишь одно: гораздо больше шансов достойно выйти из неприятной ситуации имеют пары, которые не пытаются разгрести ее самостоятельно, а обращаются к специалисту.