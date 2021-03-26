Стефанчук об отмене перевода часов: ввести единое время - геополитическая задача

Первый вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что экономическая целесообразность перевода стрелок часов не доказана. А ввести на территории Украины единое киевское время - это геополитическая задача.

"Я очень надеюсь, что это последний год, когда мы будем переводить часы. Потому экономическая целесообразность перевода стрелок часов не доказана, а вред - очевиден", - заявил замглавы Рады.

По его словам, отменить перевод часов необходимо, чтобы установить и закрепить на всей территории Украины единое киевское время.

"95% территории Украины находится в пределах часового пояса UTC+2. Ввести на всей территории Украины единое время - геополитическая задача. Хочу напомнить, что после аннексии Крыма Российская Федерация сразу же приняла решение и установила на временно оккупированных территориях московское время", - отметил Стефанчук.

Первый вице-спикер подчеркнул, что экономическая целесообразность перевода стрелок часов не доказана.

В Раде предлагали оставить киевское время, поскольку 95% территории Украины находится в пределах единого часового пояса - UTC+2. Только Луганская и частично Донецкая и Харьковская области, а также незначительная часть Закарпатской области находятся в других часовых поясах.

"Временная разница между ними составляет 68 минут. В результате на востоке недовольны летним временем, потому что светает там в 3 часа ночи, а запад - зимним, из-за которого в 9 утра все еще темно", - сказал Стефанчук.

Он подчеркнул, что в тексте проекта закона, поданном ко второму чтению, предусмотрели, что органы местного самоуправления в случае необходимости могут рекомендовать время начала рабочего дня для предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности на соответствующей территории.

Закон "Об исчислении времени в Украине" направили на повторное второе чтение в комитет.

"Мы усовершенствуем наработанное и надеюсь, что эта идея будет воплощена в ближайшее время", - сказал Стефанчук.