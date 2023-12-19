Психолог пояснив, чи можна одночасно кохати двох людей (відео)

Чи можна кохати двох людей одночасно

Життя та стосунки - це щось таке непередбачуване та загадкове, що ти навіть можеш і не до кінця розуміти свої почуття. Є такі люди, які перебуваючи у відносинах або навіть у шлюбі, зустрічають людину до якої їх тягне, і тут виникає питання, чи можуть люди кохати одночасно двох партнерів, наприклад, дружину і коханку?

Психолог каже, що, на його думку, люди дуже часто плутають новизну і реальні почуття.

"Коли ми кажемо, що кохаємо одночасно двох людей, мені здається, що у нас стосовно однієї людини залишилися зобов’язання, почуття відповідальності, почуття провини, певні обітниці", - каже Дмитро.

Також він навів приклад, якщо дівчина довго перебуває у відносинах з хлопцем і зустрічає ще одного, який їй імпонує, то вона починає гру "Між двома зайцями" Але має сумніви щодо обох.

В таких випадках, можна поговорити та поставити стосунки на паузу, адже ви зустріли іншу людину та спробувати побудувати стосунки з новим партнером, але це стосується лише зустрічань.

"Коли ви знаходитесь у шлюбі, коли ви вже дали одне одному обітниці, ви починаєте дивитися на інших, то варто розуміти, що це вже проблема. Тому, до того моменту, як ви вступаєте у шлюб - обирайте, дивіться, але коли ви вже у шлюбі, то потрібно сфокусуватися саме на цій людині, тому що відчуття новизни та порівняння провокує думки, що колись ти помилився з вибором", - каже психолог.

Та це лише свідчить про те, що люди не навчилися будувати відносини у родині.

"Варто розуміти, вступаючи у нові стосунки, можуть через пів року призвести до такої ж ситуації, бо ефект новизни пропадає і закоханість також. Тому це ніяке не кохання, лише тимчасова закоханість. І дуже важливо розуміти, що коли ви відчуваєте не такі яскраві почуття до дружини, але цю людину ви обрали свідомо і залишитися з коханою - це справжня чоловіча поведінка", - додав психолог.

Виходить, що потяг до іншої людини під час відносин чи шлюбу - це не кохання, а лише ефект новизни.