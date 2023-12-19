Психолог объяснил, можно ли одновременно любить двух человек (видео)

Можно ли любить двух человек одновременно

Жизнь и отношения - это что-то непредсказуемое и загадочное, что ты даже можешь и не до конца понимать свои чувства. Есть такие люди, которые состоят в отношениях или даже в браке, встречают человека, к которому их тянет, и здесь возникает вопрос, могут ли люди любить одновременно двух партнеров, например жену и любовницу?

Психолог говорит, что, по его мнению, люди часто путают новизну и реальные чувства.

"Когда мы говорим, что любим одновременно двух людей, мне кажется, что у нас в отношении одного человека остались обязательства, чувство ответственности, чувство вины, определенные обеты", - говорит Дмитрий.

Также он привел пример, если девушка долго находится в отношениях с парнем и встречает еще одного импонирующего ей, то она начинает игру "Между двумя зайцами". Но сомневается в обоих.

В таких случаях можно поговорить и поставить отношения на паузу, ведь вы встретили другого человека и попытаться построить отношения с новым партнером, но это касается только встреч.

"Когда вы состоите в браке, когда вы уже дали друг другу обеты, вы начинаете смотреть на других, то следует понимать, что это уже проблема. Поэтому, до того момента, как вы вступаете в брак - выбирайте, смотрите, но когда вы уже в браке, нужно сфокусироваться именно на этом человеке, потому что ощущение новизны и сравнения провоцирует мысли, что когда-то ты ошибся с выбором", - говорит психолог.

Но это свидетельствует о том, что люди не научились строить отношения в семье.

"Следует понимать, вступая в новые отношения, могут через пол года привести к такой же ситуации, потому что эффект новизны пропадает и влюбленность тоже. Поэтому это никакая не любовь, только временная влюбленность. И очень важно понимать, что когда вы испытываете не такие яркие чувства к жене, но этого человека вы выбрали сознательно и остаться с любимой - это настоящее мужское поведение", - добавил психолог.

Выходит, что тяга к другому человеку во время отношений или брака - это не любовь, а лишь эффект новизны.