Психолог пояснила, які небезпеки криються за "рожевими окулярами" у стосунках
"Рожеві окуляри" або ідеалізація - це історія про когнітивні фільтри, помилки сприймання. Так люди віддаляються від реальності, а разом із цим і від критичного мислення. Особливо це явище характерне на початку стосунків.
Про те, що насправді може критися за "рожевими окулярами", розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на психолога Ольгу Голентовську в Instagram.
Чим небезпечні "рожеві окуляри" у стосунках
"На романтичній стадії легко закривати очі на якісь огріхи чи розбіжності, бо захоплення іншою людиною згладжує усі вибоїни. У цьому моменті варто проявити пильність і дати собі час, щоб поспостерігати. Є ризик надмірної ідеалізації партнера, а потім можливі розчарування", - каже психолог.
Вона радить звернути увагу на наступні моменти та зробити правильні висновки.
Партнер зі всім погоджується
Партнер/ка з усім погоджується, намагається підлаштуватися, зробити якомога зручніше для вас, нічого не протиставляє вашій думці.
У чому може бути причина:
- хоче здаватись кращою, ніж є насправді
- тривожність або невпевненість
- страх проявлятися, або зробити щось не так, а як наслідок - все зіпсувати
Партнер все робить ідеально
Партнер поводиться дуже контрольовано. Інформацію подає дозовано із кращого боку, переймається через дрібниці, аби тільки картинка вражала.
Про що варто подумати:
- все це вам не дає поки інформацію про справжню особистість
- невідомо, якою буде поведінка у стресових чи непередбачених ситуаціях
- чи є у вас конкретні факти про партнера, а не лише його слова
Не сприймає критики
Коли ви озвучуєте незадоволення чи незгоду з позиції партнерки, то на вас виливається шквал претензій.
В чому може бути причина:
- має труднощі зі сприйняттям несхвальної оцінки/критики
- має багато упереджень, накручує себе з нічого
- прагне домінувати й останнє слово залишає за собою
Не визнає контролю
Партнер/ка стверджує, що треба робити тільки те, що хочеться, оскільки він/вона не визнає контролю.
У чому може бути причина:
- відсторонюється від позиції, що його/її думки впливають на інших
- знецінює особисті кордони та відчуття безпеки партнера
- вдається до маніпуляцій і нав'язування своїх переконань
Критикує вас за емоції
Партнер/ка поводиться стримано, особливо не демонструє свої емоції, але критикує вас за поведінку навпаки.
У чому може бути причина:
- різні типи темпераменту
- особисті переконання, що емоції варто стримувати і не показувати назовні
- якщо людина має надійний тип прив'язаності, то вона ніколи не буде докоряти партнеру, що той відчуває і транслює це
Хоче зробити стосунки ідеальними
Партнер/ка стверджує, що ви не повністю віддаєте себе цим стосункам.
Над чим варто задуматись:
- прагнення осудити чи присоромити - це досить примітивний спосіб вплинути на людину
- це далеко не те саме, що екологічно обговорити, які потреби не задоволені у стосунках і що з цим робити
"Пильнуйте "рожеві окуляри" та намагайтеся зрозуміти, що насправді керує партнером під час прийняття того чи іншого рішення. Аналізуйте факти і перспективу. Звісно, жоден із наведених проявів не повинен бути ярликом чи вироком для людини. Тож важливими є час і спостереження. Не форсуйте події, у стосунках має бути добре обом, коли обидвоє відчувають себе зрозумілими та почутими", - говорить Голентовська.
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