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Психолог пояснила, які небезпеки криються за "рожевими окулярами" у стосунках

Неділя 25 лютого 2024 21:22
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Психолог пояснила, які небезпеки криються за "рожевими окулярами" у стосунках Чим небезпечні "рожеві окуляри" у стосунках (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

"Рожеві окуляри" або ідеалізація - це історія про когнітивні фільтри, помилки сприймання. Так люди віддаляються від реальності, а разом із цим і від критичного мислення. Особливо це явище характерне на початку стосунків.

Про те, що насправді може критися за "рожевими окулярами", розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на психолога Ольгу Голентовську в Instagram.

Чим небезпечні "рожеві окуляри" у стосунках

"На романтичній стадії легко закривати очі на якісь огріхи чи розбіжності, бо захоплення іншою людиною згладжує усі вибоїни. У цьому моменті варто проявити пильність і дати собі час, щоб поспостерігати. Є ризик надмірної ідеалізації партнера, а потім можливі розчарування", - каже психолог.

Вона радить звернути увагу на наступні моменти та зробити правильні висновки.

Партнер зі всім погоджується

Партнер/ка з усім погоджується, намагається підлаштуватися, зробити якомога зручніше для вас, нічого не протиставляє вашій думці.

У чому може бути причина:

  • хоче здаватись кращою, ніж є насправді
  • тривожність або невпевненість
  • страх проявлятися, або зробити щось не так, а як наслідок - все зіпсувати

Партнер все робить ідеально

Партнер поводиться дуже контрольовано. Інформацію подає дозовано із кращого боку, переймається через дрібниці, аби тільки картинка вражала.

Про що варто подумати:

  • все це вам не дає поки інформацію про справжню особистість
  • невідомо, якою буде поведінка у стресових чи непередбачених ситуаціях
  • чи є у вас конкретні факти про партнера, а не лише його слова

Не сприймає критики

Коли ви озвучуєте незадоволення чи незгоду з позиції партнерки, то на вас виливається шквал претензій.

В чому може бути причина:

  • має труднощі зі сприйняттям несхвальної оцінки/критики
  • має багато упереджень, накручує себе з нічого
  • прагне домінувати й останнє слово залишає за собою

Не визнає контролю

Партнер/ка стверджує, що треба робити тільки те, що хочеться, оскільки він/вона не визнає контролю.

У чому може бути причина:

  • відсторонюється від позиції, що його/її думки впливають на інших
  • знецінює особисті кордони та відчуття безпеки партнера
  • вдається до маніпуляцій і нав'язування своїх переконань

Критикує вас за емоції

Партнер/ка поводиться стримано, особливо не демонструє свої емоції, але критикує вас за поведінку навпаки.

У чому може бути причина:

  • різні типи темпераменту
  • особисті переконання, що емоції варто стримувати і не показувати назовні
  • якщо людина має надійний тип прив'язаності, то вона ніколи не буде докоряти партнеру, що той відчуває і транслює це

Хоче зробити стосунки ідеальними

Партнер/ка стверджує, що ви не повністю віддаєте себе цим стосункам.

Над чим варто задуматись:

  • прагнення осудити чи присоромити - це досить примітивний спосіб вплинути на людину
  • це далеко не те саме, що екологічно обговорити, які потреби не задоволені у стосунках і що з цим робити

"Пильнуйте "рожеві окуляри" та намагайтеся зрозуміти, що насправді керує партнером під час прийняття того чи іншого рішення. Аналізуйте факти і перспективу. Звісно, жоден із наведених проявів не повинен бути ярликом чи вироком для людини. Тож важливими є час і спостереження. Не форсуйте події, у стосунках має бути добре обом, коли обидвоє відчувають себе зрозумілими та почутими", - говорить Голентовська.

Раніше ми писали про те, як позбутись образ у стосунках.

Читайте також про те, як позбутись тривоги і "катастрофічного мислення", які руйнують ваше життя.

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