Психолог объяснила, какие опасности кроются за "розовыми очками" в отношениях
"Розовые очки" или идеализация - это история о когнитивных фильтрах, ошибках восприятия. Так люди удаляются от реальности, а заодно и от критического мышления. Особенно это явление характерно в начале отношений.
О том, что на самом деле может скрываться за "розовыми очками", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на психолога Ольгу Голентовскую в Instagram.
Чем опасны "розовые очки" в отношениях
"На романтической стадии легко закрывать глаза на какие-то огрехи или разногласия, потому что увлечение другим человеком сглаживает все проблемы. В этом моменте стоит проявить бдительность и дать себе время, чтобы понаблюдать. Есть риск чрезмерной идеализации партнера, а затем возможны разочарования", - говорит психолог.
Она советует обратить внимание на следующие моменты и сделать правильные выводы.
Партнер со всем соглашается
Партнер со всем соглашается, пытается подстроиться, сделать как можно удобнее для вас, ничего не противопоставляет вашему мнению.
В чем может быть причина:
- хочет казаться лучше, чем есть на самом деле
- тревожность или неуверенность
- страх проявляться, или сделать что-то не так, а как следствие - все испортить
Партнер все делает идеально
Партнер ведет себя очень контролируемо. Информация подается дозировано с лучшей стороны, он переживает по пустякам, лишь бы картинка поражала.
О чем следует подумать:
- все это вам не дает пока информацию о подлинной личности
- неизвестно, каким будет поведение в стрессовых или непредвиденных ситуациях
- есть ли у вас конкретные факты о партнере, а не только его слова
Не воспринимает критики
Когда вы озвучиваете недовольство или несогласие с позиции партнера, то на вас выливается шквал претензий.
В чем может быть причина:
- испытывает трудности с восприятием неодобрительной оценки/критики
- имеет много предубеждений, накручивает себя из ничего
- стремится доминировать и последнее слово оставляет за собой
Не признает контроль
Партнер утверждает, что нужно делать только то, что хочется, поскольку он не признает контроля.
В чем может быть причина:
- отстраняется от позиции, которая его/ее мнения влияет на других
- обесценивает личные границы и безопасность партнера
- прибегает к манипуляциям и навязыванию своих убеждений
Критикует вас за эмоции
Партнер ведет себя сдержанно, особенно не демонстрирует свои эмоции, но критикует вас за поведение наоборот.
В чем может быть причина:
- разные типы темперамента
- личные убеждения, что эмоции следует сдерживать и не показывать
- если человек имеет надежный тип привязанности, то он никогда не будет упрекать партнера в том, что тот чувствует и транслирует это
Хочет сделать отношения идеальными
Партнер утверждает, что вы не полностью отдаете себя этим отношениям.
Над чем следует задуматься:
- стремление осудить или пристыдить - это довольно примитивный способ повлиять на человека
- это далеко не то же, что экологически обсудить, какие потребности не удовлетворены в отношениях и что с этим делать
"Смотрите "розовые очки" и старайтесь понять, что на самом деле управляют партнером во время принятия того или иного решения. Анализируйте факты и перспективу. Конечно, ни одно из приведенных проявлений не должно быть ярлыком или приговором для человека. Поэтому важно время и наблюдение. Не форсируйте события, в отношениях должно быть хорошо обоим, когда оба чувствуют себя понятными и услышанными", - говорит Голентовская.
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