ua en ru
Вс, 25 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Психолог объяснила, какие опасности кроются за "розовыми очками" в отношениях

Воскресенье 25 февраля 2024 21:22
UA EN RU
Психолог объяснила, какие опасности кроются за "розовыми очками" в отношениях Чем опасны "розовые очки" в отношениях (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

"Розовые очки" или идеализация - это история о когнитивных фильтрах, ошибках восприятия. Так люди удаляются от реальности, а заодно и от критического мышления. Особенно это явление характерно в начале отношений.

О том, что на самом деле может скрываться за "розовыми очками", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на психолога Ольгу Голентовскую в Instagram.

Чем опасны "розовые очки" в отношениях

"На романтической стадии легко закрывать глаза на какие-то огрехи или разногласия, потому что увлечение другим человеком сглаживает все проблемы. В этом моменте стоит проявить бдительность и дать себе время, чтобы понаблюдать. Есть риск чрезмерной идеализации партнера, а затем возможны разочарования", - говорит психолог.

Она советует обратить внимание на следующие моменты и сделать правильные выводы.

Партнер со всем соглашается

Партнер со всем соглашается, пытается подстроиться, сделать как можно удобнее для вас, ничего не противопоставляет вашему мнению.

В чем может быть причина:

  • хочет казаться лучше, чем есть на самом деле
  • тревожность или неуверенность
  • страх проявляться, или сделать что-то не так, а как следствие - все испортить

Партнер все делает идеально

Партнер ведет себя очень контролируемо. Информация подается дозировано с лучшей стороны, он переживает по пустякам, лишь бы картинка поражала.

О чем следует подумать:

  • все это вам не дает пока информацию о подлинной личности
  • неизвестно, каким будет поведение в стрессовых или непредвиденных ситуациях
  • есть ли у вас конкретные факты о партнере, а не только его слова

Не воспринимает критики

Когда вы озвучиваете недовольство или несогласие с позиции партнера, то на вас выливается шквал претензий.

В чем может быть причина:

  • испытывает трудности с восприятием неодобрительной оценки/критики
  • имеет много предубеждений, накручивает себя из ничего
  • стремится доминировать и последнее слово оставляет за собой

Не признает контроль

Партнер утверждает, что нужно делать только то, что хочется, поскольку он не признает контроля.

В чем может быть причина:

  • отстраняется от позиции, которая его/ее мнения влияет на других
  • обесценивает личные границы и безопасность партнера
  • прибегает к манипуляциям и навязыванию своих убеждений

Критикует вас за эмоции

Партнер ведет себя сдержанно, особенно не демонстрирует свои эмоции, но критикует вас за поведение наоборот.

В чем может быть причина:

  • разные типы темперамента
  • личные убеждения, что эмоции следует сдерживать и не показывать
  • если человек имеет надежный тип привязанности, то он никогда не будет упрекать партнера в том, что тот чувствует и транслирует это

Хочет сделать отношения идеальными

Партнер утверждает, что вы не полностью отдаете себя этим отношениям.

Над чем следует задуматься:

  • стремление осудить или пристыдить - это довольно примитивный способ повлиять на человека
  • это далеко не то же, что экологически обсудить, какие потребности не удовлетворены в отношениях и что с этим делать

"Смотрите "розовые очки" и старайтесь понять, что на самом деле управляют партнером во время принятия того или иного решения. Анализируйте факты и перспективу. Конечно, ни одно из приведенных проявлений не должно быть ярлыком или приговором для человека. Поэтому важно время и наблюдение. Не форсируйте события, в отношениях должно быть хорошо обоим, когда оба чувствуют себя понятными и услышанными", - говорит Голентовская.

Раньше мы писали о том, как избавиться от обид в отношениях.

Читайте также о том, как избавиться от тревоги и "катастрофического мышления", которые разрушают вашу жизнь.

Читайте РБК-Украина в Google News
Отношения Советы
NEWS
Зеленский впервые озвучил потери Украины на войне
Зеленский впервые озвучил потери Украины на войне